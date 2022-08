Llama Aguilar a rescatar a Movimiento Ciudadano en Tlaxcala

Tras enfatizar que el gobierno federal ha generado propiciado más pobreza, Sandra Aguilar Vega, delegada nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Tlaxcala, sostuvo que es momento de rescatar a este instituto político en Tlaxcala, a fin de generar mejores posiciones a para los suyos e impulsar el desarrollo de la entidad.

En un acto en que se realizó la unción como delegada de la Comisión Nacional de Vinculación en el sector Agropecuario de MC, el que también sirvió para conocer la suma a ese instituto de políticos emanados del PRI, PT, PRD y el extinto Partido Socialista, Aguilar Vega enfatizó que la mejor opción política para impulsar el cambio en el país y Tlaxcala, está en esta fuerza electoral.

“Movimiento Ciudadano hoy por hoy, es la opción política con mayor crecimiento, basta mencionar los triunfos recientes de las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León, que pese a la crítica desfavorecida y sin rumbo de un gobierno federal que se derrumba a palabras todas las mañanas, donde lejos de haber cuarta transformación, lo que hay es más descomposición social, inseguridad, pobreza, y desamparo en todos los órdenes de la vida nacional, incluyendo al campo mexicano”, sostuvo.

- Anuncio -

En el acto, al que llegaron el ex secretario de Gobierno, Ernesto Ordoñez, el ex secretario de Turismo, José Antonio Carvajal Sampedro, quien asumió la coordinación estatal de la Comisión Agropecuaria, así como los ex diputados locales petistas y ex militante del PS, Víctor Morales, Edgar Campos y Jorge García Luna, así como el ex dirigente estatal el PRD, Salvador Méndez Acametitla, la nueva delegada lamentó que el país y Tlaxcala vivan en condiciones de retroceso.

“Conozco bien, las dificultades de quienes se dedican a la agricultura y ganadería en nuestro Estado. Sé que esta supuesta transformación de la que tanto presumen en el gobierno, solo ha debilitado la economía de nuestros bolsillos y no existen programas ni apoyos suficientes para el campo que den certeza para resistir los embates del cambio climático”.

Ante los delegados agropecuarios de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, entre otros estados; así como campesinos de Atlzayanca, Calpulalpan, Cuaxomulco, Chiautempan, Tlaxco, Calpulalpan, entre otros, enfatizó que es momento de impulsar el desarrollo de Tlaxcala, “de demostrar que trabajaremos por el rescate del campo; con las comunidades, de la mano de los ciudadanos y no atrás de un escritorio atrincherados por paredones del siglo pasado”.

Con el líder de MC en la entidad como testigo, convocó a la militancia de ese instituto político, a “que juntos rescatemos a Movimiento Ciudadano en nuestro estado, para crecer al ritmo que lo han hecho en otros estados, con mujeres y hombres libres, íntegros y con vocación de servir”.