Lista, delegación de Tlaxcala que participará en las Olimpiadas de Oro 2025

La delegación de Tlaxcala –integrada por 35 personas adultas mayores– está lista para representar al estado en la quinta edición de las Olimpiadas de Oro 2025, organizada por el Sistema Nacional DIF, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto en la Ciudad Deportiva del Estado de México.

La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, junto con la directora general del organismo, Flor López Hinojosa, realizaron la entrega de uniformes a las y los adultos mayores tlaxcaltecas que competirán en diversas disciplinas deportivas y recreativas.

La justa deportiva se enmarca en la conmemoración del Día de la Abuela y el Abuelo, que se celebra el 28 de agosto, con el objetivo de promover la inclusión, el bienestar físico y emocional, así como la participación activa de las personas adultas mayores.

En la entrega de uniformes estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Salud del estado, Rigoberto Zamudio Meneses, así como las y los representantes de los sistemas municipales DIF de Amaxac de Guerrero, Tetla de la Solidaridad, Tepetitla de Lardizábal, Benito Juárez, Chiautempan y San Jerónimo Zacualpan, cuyos atletas mayores de 60 años estarán participando en las Olimpiadas de Oro 2025.

Las y los integrantes de la delegación tlaxcalteca expresaron su compromiso de dar lo mejor en cada competencia, y coincidieron que este tipo de eventos reconocen el talento, entrega y ejemplo de las personas adultas mayores.

En estas competencias participarán más de mil 900 adultos mayores de diferentes estados del país en disciplinas deportivas como atletismo, natación, cachibol y ajedrez, y la sede será la Ciudad Deportiva del Estado de México, ubicada en municipio de Zinacantepec.

El Sedif Tlaxcala refrenda su apoyo de fomentar el envejecimiento saludable, reconociendo sus capacidades y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.