Por el poder y el dinero, Liliana Becerril aspira a ser la próxima gobernadora de Tlaxcala

Liliana Becerril Rojas reconoció que quiere ser gobernadora de Tlaxcala por el poder y el dinero, pero a diferencia del resto de contendientes a la misma posición, la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) aclaró que el poder lo necesita para transformar la vida de los tlaxcaltecas y el dinero para construir la infraestructura que requiere el estado y para lograr las metas de su proyecto de gobierno.

Así lo explicó ante la estructura del PES que acudió al llamado de la dirigencia estatal para apoyar el arranque formal de la campaña de su candidata a la titularidad del Poder Ejecutivo local, la mañana de este lunes en la plaza de toros Jorge “El Rachero” Aguilar en la capital del estado, evento que por la pandemia de Covid-19 se realizó con un número limitado de personas, a quienes el cubrebocas que portaban no les impidió echar porras y vitorear a la aspirante.

Ante los dirigentes nacional y estatal, Hugo Erick Flores Cervantes y Alejandro Martínez Hernández, respectivamente, así como de candidatos a diputados federales y locales, Liliana Becerril criticó no se ha sabido administrar la riqueza que posee la entidad. Ofreció un gobierno de puertas abiertas y convocó a un pacto ciudadano de gran alcance.

Un pacto, abundó, por la por la defensa de la vida desde el momento que se concibe; por la familia, y los valores que de ella emanan; por la transparencia y combate con cárcel a la corrupción; por las energías limpias y por entornos ecológicos sustentables; por un campo tecnificado, diversificado y financiado.

También, un pacto por la inversión privada en la industria turística de gran nivel; por la modernización digital al 100 por ciento del gobierno y sus servicios; por el que nuestros universitarios se capaciten en emprendedurismo y negocios; en el que los ciudadanos sean atendidos directamente por la gobernadora y el gabinete.

“No más obras de beneficencia sin oficio ni propósito, no más apoyos económicos clientelares o electoreros, no más promesas que se las lleve el viento, no más propuestas generadas por las mentes que se inventan nuestras necesidades. En el PES, queremos la paz y la reconciliación para Tlaxcala, para el país. Ya estuvo bueno que nos separen entre buenos y malos como extremos de polarización”.