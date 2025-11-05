Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasEducación

Licenciatura en Diseño Automotriz representa un motor de transformación regional: rector de la UATx

La Redacción

El vínculo entre la universidad y el sector automotriz será clave para construir un porvenir dinámico, competitivo y lleno de posibilidades para Tlaxcala y el país, afirmó Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx),  al inaugurar el Primer Coloquio de la Licenciatura en Diseño Automotriz: Visión hacia el futuro automotriz, celebrado en el auditorio de Movilidad e Intercambio Académico.

- Anuncio -

Durante su mensaje, el rector destacó que este programa educativo representa un motor de transformación regional al generar innovación, talento y desarrollo. Subrayó que la propuesta académica fortalece la formación profesional de los estudiantes y abre nuevas oportunidades de vinculación estratégica con la industria automotriz, aprovechando la ubicación privilegiada y el entorno productivo del estado.

Además, Ortiz agregó que tal sinergia garantiza que los estudiantes desarrollen capacidades pertinentes y estén preparados para enfrentar los retos del mundo laboral con visión, creatividad y excelencia, formados bajo el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades.

Por su parte, Elvia Hernández Escalona, directora de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, destacó que este encuentro constituye un espacio de análisis, diálogo y actualización en torno a los avances que están redefiniendo el sector automotriz.

- Advertisement -

En el marco del coloquio, los estudiantes participan en conferencias magistrales como “La importancia de la industria automotriz en México”, a cargo de Mónica Doger Ramírez, directora general del Clúster Automotriz, y “El futuro definido de los algoritmos: inteligencia artificial en el diseño, manufactura y experiencia del automóvil inteligente”, impartida por Francisco Rodríguez Campo, de Roca Robotics.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Rechaza SMA que proyecto de Ciudad de la Juventud signifique ecocidio; ningún árbol será derribado, afirma

Guadalupe de La Luz Degante -
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado aseguró que en el proyecto de construcción de la Ciudad de la...

Aparecen las niñas reportadas como desaparecidas en Lara Grajales

Martín Hernández Alcántara -
Han aparecido las dos menores que fueron reportadas como desaparecidas y por cuya ausencia vecinos de la cual colonia Ignacio Zaragoza, del municipio de...

Pospone Sedena el Sorteo del Servicio Militar Nacional en Tlaxcala capital

La Redacción -
El ayuntamiento de Tlaxcala informa a los jóvenes de la clase 2007 y remisos que, por instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional...

Más noticias

Sheinbaum: regresar a la guerra contra el ‘narco’ es dar permiso para matar e ir hacia el fascismo

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que regresar a la guerra contra el narcotráfico “no es opción… es permiso para...

Las relaciones entre las agencias espaciales de EU y Rusia “son bastante buenas”: Shepherd

La Jornada -
Cabo Cañaveral. En una racha sin precedentes, la Estación Espacial Internacional celebró el pasado fin de semana 25 años de ocupación continua. Su lista...

“Violaciones al alto el fuego deben parar”: ONU

La Jornada -
Doha. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer las “continuas violaciones” del alto el fuego en la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025