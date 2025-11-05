Licenciatura en Diseño Automotriz representa un motor de transformación regional: rector de la UATx

El vínculo entre la universidad y el sector automotriz será clave para construir un porvenir dinámico, competitivo y lleno de posibilidades para Tlaxcala y el país, afirmó Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al inaugurar el Primer Coloquio de la Licenciatura en Diseño Automotriz: Visión hacia el futuro automotriz, celebrado en el auditorio de Movilidad e Intercambio Académico.

Durante su mensaje, el rector destacó que este programa educativo representa un motor de transformación regional al generar innovación, talento y desarrollo. Subrayó que la propuesta académica fortalece la formación profesional de los estudiantes y abre nuevas oportunidades de vinculación estratégica con la industria automotriz, aprovechando la ubicación privilegiada y el entorno productivo del estado.

Además, Ortiz agregó que tal sinergia garantiza que los estudiantes desarrollen capacidades pertinentes y estén preparados para enfrentar los retos del mundo laboral con visión, creatividad y excelencia, formados bajo el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades.

Por su parte, Elvia Hernández Escalona, directora de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, destacó que este encuentro constituye un espacio de análisis, diálogo y actualización en torno a los avances que están redefiniendo el sector automotriz.

En el marco del coloquio, los estudiantes participan en conferencias magistrales como “La importancia de la industria automotriz en México”, a cargo de Mónica Doger Ramírez, directora general del Clúster Automotriz, y “El futuro definido de los algoritmos: inteligencia artificial en el diseño, manufactura y experiencia del automóvil inteligente”, impartida por Francisco Rodríguez Campo, de Roca Robotics.