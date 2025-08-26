Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública cumple 40 años en la UATx

La Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) celebrará su 40 aniversario este 2025 con un amplio programa de actividades académicas, culturales y deportivas, anunciaron autoridades y coordinadores del programa durante una rueda de prensa realizada en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.

El director de la Facultad, Dante Morales Cruz recordó que esta área académica está integrada por tres licenciaturas: Derecho, Criminología y Ciencias Políticas y Administración Pública. “Hoy precisamente venimos a informarles acerca de que la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública cumple 40 años desde su creación”.

Destacó que los egresados del programa han tenido un impacto notable en el ámbito público y académico. “De esta licenciatura han ingresado distinguidas y distinguidos profesionistas que en el servicio público, en la función académica, en la investigación y en la difusión del conocimiento han representado carreras exitosas y han abonado en gran medida al desarrollo de nuestra sociedad”, expresó.

Por su parte, Arnulfo Diazcasalez Zapata, coordinador del programa académico, presentó un panorama histórico y actual del plan de estudios. “La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en el próximo mes de septiembre cumplirá 40 años de haber sido creada con una matrícula, en aquel entonces, de 70 estudiantes y cinco docentes”.

“A lo largo de estos 40 años de vida institucional han egresado mil 828 politólogos en 48 generaciones, de las cuales tenemos un porcentaje de titulación superior al 77 por ciento”, precisó Diazcasalez.

El coordinador resaltó además los procesos de acreditación alcanzados: “La primera reacreditación se obtuvo el 12 de junio de 2012 y la segunda el 19 de marzo de 2019 por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (Acceciso)”.

Como parte de la vida académica, mencionó la revista científica Cógnita. “Esta revista tiene tres líneas de investigación: estado, representación y conflicto; género, poder y política; gobierno y asuntos públicos”, indicó.

Sobre el programa conmemorativo, adelantó que el acto inaugural será el 8 de septiembre en el Teatro Universitario. “Se va a hacer entrega de un reconocimiento al licenciado Héctor Israel Ortiz Ortiz por haber sido él quien impulsó la creación de esta licenciatura en 1985”, dijo.

Ese mismo día se dictará una conferencia magistral a cargo de Gisela Rubach, reconocida estratega política. “La maestra tiene en su haber más de 400 campañas electorales en México, Centro y Sudamérica, y la revista Cambio la mencionó como una de las 300 personalidades más influyentes en México”, señaló Diazcasalez.

En tanto, David Cabrera Canales, docente y coordinador de la comisión encargada del programa académico, detalló el resto de las actividades. “El día martes 9 de septiembre estará con nosotros el doctor Ricardo Uvalle Berrone. Ese mismo día recibiremos a la doctora Trilce Fabiola Ovilla Bueno”, informó.

Cabrera añadió que el jueves 11 de septiembre será el turno de la especialista Flavia Freidenberg. “Nos impartirá el tema ‘Las democracias en América Latina: retrocesos, resistencias y resiliencias’. Con esto cerraríamos el ciclo de actividades académicas”.

A las actividades académicas se suman eventos deportivos. Guadalupe Pérez García, encargada del área, dio a conocer dos propuestas: “Dentro de las actividades que tenemos se va a llevar este año el torneo de fútbol a nivel Facultad el miércoles 10 de septiembre y la otra actividad que tenemos es una carrera universitaria con causa”.

La carrera tendrá un fin social: “Esta carrera universitaria con causa es para recabar víveres que se llevan a fin de año al asilo San Judas Tadeo, que está en la comunidad de Españita, y la inscripción será con un kilo de ayuda”, explicó Pérez García.