Jueves, noviembre 27, 2025
NoticiasEstado

Liberan productores agrícolas carreteras que mantenían bloqueadas en el estado

Guadalupe de La Luz Degante

Tras una reunión de dirigentes nacionales con autoridades federales, en un acto de “buena voluntad y de fe”, mientras revisan una minuta pendiente, productores agrícolas de Tlaxcala liberaron los tres puntos carreteros que mantenían bloqueados desde el lunes 24 de noviembre sobre la vía federal México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa y Calpulalpan, así como el Arco Norte, en el tramo Calpulalpan–Sanctórum.

- Anuncio -

Alrededor de las 16 horas, los campesinos se habrían retirado de estas vías de comunicación, en espera del arribo de las representaciones del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y del Frente Nacional por el Rescate al Campo (FNRC) al municipio de Nanacamilpa.

Los agricultores locales conocerían de propia voz de sus dirigentes, los avances en la mesa de negociación entre transportistas, campesinos y la Secretaría de Gobernación (SG), y también sobre la minuta correspondiente emanada de las pláticas de este jueves en la capital del país.

Uno de los puntos principales que abordarían sería el de la Ley de Aguas Nacionales, ante la posibilidad de que la iniciativa de reforma sea frenada en los términos previstos por el gobierno federal.

- Advertisement -

En cuanto al tema del precio del maíz, que para el caso de Tlaxcala se fijó en 7.20 pesos por kilogramo, también sería analizado, junto con el del esquema de colocación de la producción de este cultivo en Alimentación para el Bienestar, pues existe la probabilidad de que sea eliminada la restricción en el número de toneladas.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) dio a conocer, a través de sus redes sociales, que mediante el equipo de videovigilancia “se reabren las vialidades que estaban tomadas” por parte de manifestantes en Nanacamilpa, sobre la carretera federal México–Veracruz.

Asimismo, en el Arco Norte, tramo Calpulalpan–Sanctórum, donde también había circulación normal en ambos sentidos. No obstante, reiteró a la población mantenerse atenta a cualquier aviso y a consultar canales oficiales.

- Advertisement -

El paro nacional comenzó el pasado 24 de noviembre en defensa del campo, el agua, la soberanía alimentaria y la seguridad por parte de integrantes del Movimiento Agrícola Campesino, del Frente Nacional por el Rescate al Campo y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac).

En el estado de Tlaxcala inició el cierre en cinco puntos carreteros, pero el primer día fue retirado el de la carretera federal México–Veracruz, a la altura de Cuapiaxtla y el miércoles el de la vía Tlaxco–Apizaco.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Fiscalía investiga a 11 exfuncionarios de la dependencia por presunta corrupción

Isaí Pérez Guarneros -
Durante la conferencia de prensa del gobierno estatal de este jueves, la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que se han abierto 11 carpetas...

Banda local ligada a cárteles nacionales perpetró el ataque al bar “Lacoss”: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
El ataque al bar “Lacoss” de la semana pasada, que dejó seis personas muertas, fue perpetrado por una banda local dedicada al narcomenudeo y...

Inaugura gobernadora obras viales en comunidades de San Cosme Xaloztoc

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros realizó la entrega e inauguración de dos obras de infraestructura vial en las comunidades de Guadalupe Texmolac y San...

Más noticias

Manipulan grandes harineras precio del maíz: productores y autoridades

La Jornada -
Braulio Carbajal México. Las grandes harineras del país tienen el poder de manipular los precios del maíz al ofrecer pagos por debajo de los costos...

Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza

La Jornada -
Prensa Latina Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes...

Niegan amparo a casino, subsidiario de Tv Azteca, contra congelamiento de cuentas bancarias

La Jornada -
México. Un juez federal negó la suspensión provisional a Ganador Tv Azteca SAPI de CV, empresa subsidiaria de Tv Azteca, contra el congelamiento de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025