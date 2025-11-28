Liberan productores agrícolas carreteras que mantenían bloqueadas en el estado

Tras una reunión de dirigentes nacionales con autoridades federales, en un acto de “buena voluntad y de fe”, mientras revisan una minuta pendiente, productores agrícolas de Tlaxcala liberaron los tres puntos carreteros que mantenían bloqueados desde el lunes 24 de noviembre sobre la vía federal México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa y Calpulalpan, así como el Arco Norte, en el tramo Calpulalpan–Sanctórum.

Alrededor de las 16 horas, los campesinos se habrían retirado de estas vías de comunicación, en espera del arribo de las representaciones del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y del Frente Nacional por el Rescate al Campo (FNRC) al municipio de Nanacamilpa.

Los agricultores locales conocerían de propia voz de sus dirigentes, los avances en la mesa de negociación entre transportistas, campesinos y la Secretaría de Gobernación (SG), y también sobre la minuta correspondiente emanada de las pláticas de este jueves en la capital del país.

Uno de los puntos principales que abordarían sería el de la Ley de Aguas Nacionales, ante la posibilidad de que la iniciativa de reforma sea frenada en los términos previstos por el gobierno federal.

En cuanto al tema del precio del maíz, que para el caso de Tlaxcala se fijó en 7.20 pesos por kilogramo, también sería analizado, junto con el del esquema de colocación de la producción de este cultivo en Alimentación para el Bienestar, pues existe la probabilidad de que sea eliminada la restricción en el número de toneladas.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) dio a conocer, a través de sus redes sociales, que mediante el equipo de videovigilancia “se reabren las vialidades que estaban tomadas” por parte de manifestantes en Nanacamilpa, sobre la carretera federal México–Veracruz.

Asimismo, en el Arco Norte, tramo Calpulalpan–Sanctórum, donde también había circulación normal en ambos sentidos. No obstante, reiteró a la población mantenerse atenta a cualquier aviso y a consultar canales oficiales.

El paro nacional comenzó el pasado 24 de noviembre en defensa del campo, el agua, la soberanía alimentaria y la seguridad por parte de integrantes del Movimiento Agrícola Campesino, del Frente Nacional por el Rescate al Campo y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac).

En el estado de Tlaxcala inició el cierre en cinco puntos carreteros, pero el primer día fue retirado el de la carretera federal México–Veracruz, a la altura de Cuapiaxtla y el miércoles el de la vía Tlaxco–Apizaco.