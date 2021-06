“Liberamos a Tlaxcala del dolor, del olvido y de los gobiernos represores: Lorena Cuéllar

“Habrá un antes y un después de la llegada de Lorena Cuéllar (Cisneros)”, aseveró la gobernadora electa luego de recibir su constancia de mayoría por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con lo que –asentó– “liberamos a Tlaxcala” del dolor, del olvido y de gobiernos represores.

A su salida de la sesión del Consejo General del ITE (donde se realizó la declaración de validez de la elección de gobernador del pasado 6 de este mes), emitió un mensaje en la parte exterior de las instalaciones de este órgano, al que asistió un escaso número de invitados y de integrantes de las estructuras morenistas.

En medio de un dispositivo de seguridad con una notable presencia de la Guardia Nacional (GN), tanto en el edificio como en las vías que conducen a la ex fábrica de San Manuel, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros acudió a recibir su constancia de mayoría como gobernadora electa, la cual “es en honor al pueblo de Tlaxcala, a la confianza conferida”.

Sonriente y con el documento en mano, caminó hasta un templete y remarcó: “Llegar a este momento no ha sido fácil para nadie que cree en la democracia y que tiene como único apoyo la organización de un pueblo; el triunfo electoral que el pueblo me ha otorgado no se puede resumir solo en mi persona”.

La otrora candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” (Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y PEST), realzó que se trata “del trabajo de miles de personas que tocaron las puertas, que caminaron incansablemente para defender e impulsar la Cuarta Transformación de la vida pública en Tlaxcala; no fue fácil para ellos ni tampoco para mí. Tuvimos que enfrentar lo más rancio de la política local”.

Machacó que durante la campaña resistió la “compra de votos” e “intimidación de las buenas voluntades” y que precisamente hoy, “después de tantos años de lucha, liberamos a Tlaxcala del dolor, del olvido, de llevarse todo y no voltear a ver al prójimo; de gobiernos represores que callaron a un pueblo”.

Anotó que hoy se tiene la “gran oportunidad, entre todos, de cambiar la historia de Tlaxcala”, pero agregó que no será fácil, “como no lo fue esa gran batalla, porque estaba en juego el destino de muchos políticos de antaño que gozaban de privilegios a cambio de no dárselos a su pueblo”.

Pero –indicó– “lo logramos gracias a la confianza que me he ganado durante toda una vida de servicio, que no se hubiera podido concretar sin la histórica participación de la ciudadanía, nunca vista”.

Subrayó que la afluencia de electores a las urnas el domingo pasado, “demuestra la gran esperanza de querer cambiar las cosas, pero además de que fuimos a defender la democracia de nuestro estado”.

Repasó que hubo “un enfrentamiento con los poderes de antaño que se unieron todos contra mí para no permitir pasar la Cuarta Transformación” y recalcó que la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” demostró que a pesar “del dinero, los regalos, la trampa”, obtuvo la votación “más grande” respecto de las elecciones a gobernadores anteriores.

“Por eso mi compromiso es inmenso y el de todos los que colaborarán a mi lado”, dijo, al tiempo que apuntó que quienes tocaron puertas en campaña y “cuidaron con todo” la elección, “serán testigos del trabajo que haremos para poder recompensar su gran amor a nuestra tierra, un amor que llevo en lo más profundo de mis entrañas”.

Reafirmó su compromiso de trabajar “para tener otro futuro para las próximas generaciones, pero lo más importante es lograr que suceda”. Sacó a colación la victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2018, como resultado del movimiento de las y los mexicanos. “Supimos que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo”, abundó.

“Nos propusimos –subrayó– no vivir nuevamente un 2016 (su primera postulación a la gubernatura), en donde claramente se compraron dirigentes partidistas y se corrompieron instituciones electorales; este 2021 también lo intentaron… quisieron quebrar a las instituciones electorales”, pero lo impidió el voto masivo.

Resaltó que el pueblo organizado fue el verdadero triunfador de la jornada electoral del pasado 6 de junio; la ciudadanía que cuidó cada sufragio como funcionario de casilla y representante de los partidos, pues la coalición solo fue un canal.

“Esta legitimidad histórica que me han otorgado la habré de refrendar con cada acción que emprenderé desde este día y hasta que termine mi gestión, no a partir del próximo 1 de septiembre, porque ya lo hago desde hace más de 30 años”, expresó.

La también ex regidora, ex diputada local y federal, ex alcaldesa y ex senadora de la República sostuvo que lo mejor que sabe hacer es servir al pueblo, pero a partir de que asuma el cargo lo hará desde las instituciones.

Nuevamente, se dirigió a las candidatas y al candidato que compitieron junto con ella en este proceso electoral 2021 y ratificó que trabajará “para todos, sin distinción alguna”.

“Soy una mujer de palabras y también de compromisos, una vez más les digo a las y los tlaxcaltecas y también a mi familia que trabajaré sin descanso para que sea recordada como una gran gobernadora, habrá un antes y un después de la llegada de Lorena Cuéllar”.

La ex representante del gobierno de federal en el estado y ex delegada de la Secretaría de Bienestar (hasta octubre del año pasado) recalcó que construirá una nueva historia para Tlaxcala y que no fallará al futuro prominente que edificará para las generaciones próximas. “Nacerán en un mejor lugar”.