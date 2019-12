Descarta Flores Lozano impugnar la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

La coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LXIII Legislatura local, Laura Yamili Flores Lozano descartó la posibilidad de impugnar la recién aprobada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, pues reconoció que carece del respaldo necesario para ello.

En entrevista, la legisladora sostuvo que si bien está en contra de algunos de los alcances de la norma, en especial, de la función que tendrá a partir del próximo año el Órgano de Fiscalización Superior, dijo que no hay posibilidades de recurrir a la aprobación, en especial, de diversos artículos que consideró excesivo.

Aunque fueron nueve los diputados que no avalaron la aprobación en lo particular de diversos ordenamientos de la nueva norma, confirmó que la mayoría de ellos no pretenden sumarse a algún recurso legal en contra de la ley.

“Se lo he planteado a algunos de mis compañeros, pero es una decisión de todos, necesitamos ir los nueve, sino no se puede hacer nada”, reconoció la también vocal de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local.

Y cómo van las pláticas, si hay posibilidad de recurrir esa norma, se le insistió.

-No creo que eso vaya a ocurrir, por desgracia, no veo los ánimos de ellos, así que creo que así se va a quedar la ley, pese a que tenemos las posibilidades jurídicas de poder impugnar la ley, y creo que nos asiste la razón.

No obstante, lamentó que los integrantes de la LXIII Legislatura local “hayamos perdido la oportunidad de hacer una excelente ley de fiscalización y creo que no fue lo que se esperaba, en suma, siguen siendo los mismos vicios, insisto, tuvimos la oportunidad, pero no se hizo, ni modo”.

Es más, la perredista enfatizó que con la nueva ley, “el OFS se convierte en un ente intocable, y además, nadie lo vigila no hay claridad en las auditorías que se le van a hacer a los entes, se quedan sin una certeza jurídica, y obviamente, se está institucionalizando la corrupción, porque no hay una forma de prevenir ni eliminar los vicios que existían y que ahora se fortalecen.

Cabe recordar que la nueva disposición, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, entre otros aspectos, regular la integración y presentación de la cuenta pública que rinden los entes fiscalizables, así como su revisión y fiscalización superior y norma el proceso de investigación, substanciación y promoción ante la autoridad competente de los procedimientos por faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización superior, en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, prevé y norma la organización del Órgano de Fiscalización Superior y sus atribuciones conforme a su autonomía técnica y de gestión.