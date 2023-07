Leslhy Hernández es subcampeona de los 5 mil metros planos en Nacionales Conade 2023

La tlaxcalteca Leslhy Hernández Pérez consiguió su segunda medalla en Nacionales Conade 2023, al convertirse en subcampeona de la prueba 5 mil metros planos sub-20, esta medalla de plata la suma al bronce que obtuvo en los 3 mil metros planos sub-20.

En una competencia reñida, la representante de Michoacán, Magdalena García tomó la punta desde el principio a fin. Leslhy se enfrentó hombro con hombro contra las representantes del Estado de México, quienes trataron en todo momento de conseguir el mejor lugar.

En los últimos 400 metros, la oriunda de Nopalucan entró en cuarto lugar, por detrás de las mexiquenses y faltando 100 metros para llegar a la meta, se colocó en segunda posición, ya en los últimos 30 metros cerró con gran sprint que le otorgó la medalla de plata.

El oro fue para la representante de Michoacán, Magdalena García, quien paró el cronómetro en 17:42.04; la plata fue para la tlaxcalteca Leslhy Hernández, con un tiempo de 18:05.40; mientras que el bronce lo obtuvo la mexiquense Dulce Hernández, quien cronómetro 18:06.44, mientras que la tlaxcalteca Natalia Elizalde finalizó en décima posición al cronometrar 19:50.32.

“Me siento feliz, tal vez no era lo que se esperaba, pero me voy orgullosa de lo que hice, dejé todo en la pista, mi esfuerzo valió la pena, con esto llevo dos medallas, una de plata y una de bronce, me siento orgullosa de mis logros, yo sé que para el año que viene me va a ir mejor”, indicó la atleta tlaxcalteca.

Respecto al cierre que tuvo, narró que se motivó, “dije yo sé que la puedo alcanzar y superar, la vi cerca y me volví a decir, sí la alcanzo. Dios está conmigo y hará todo”.

Durante esta jornada de atletismo, la delegación tlaxcalteca obtuvo los siguientes resultados: Luis Flores finalizó en posición 8 de su hit en los 200 metros planos sub-20, semifinal, con un tiempo de 23.22.; el subcampeón de los 10000 metros planos en Nacionales Conade 2023, Erick Salvador finalizó en quinta posición en los 5000 metros planos sub-23, al cronometrar 14:36.23; mientras que Gabriela Carro participó en los 10000 metros marcha sub-23, donde obtuvo el sexto lugar con un tiempo de 57:14.48.