Legislativo pedirá “comprensión” a sindicatos en negociaciones salariales 2022

El presidente del Comité de Administración del Poder Legislativo, Vicente Morales Pérez informó que el Congreso del estado apelará a la “comprensión” de las representaciones sindicales en las negociaciones por el incremento salarial, pues las finanzas del Legislativo “están pasando por una situación crítica”.

En entrevista, el legislador enfatizó que, si bien hasta el momento no han recibido ninguna petición de aumento, esperarán para que una vez recibida ésta, el Poder Legislativo realizará una contrapropuesta, toda vez que el aumento salarial beneficiará a 126 burócratas, de los cuales 20 de ellos pertenecen al Sindicato de Trabajadores ‘Liberación 4 de Octubre”.

“Vamos a hacerles una propuesta de aumento, no adelanto para no generar una expectativa, mejor esperamos la propuesta y en función de eso haremos una contrapuesta. Los trabajadores sindicalizados que tenemos son del 7 de Mayo y 4 de Octubre; entonces para ellos sería ese beneficio”.

El diputado de Morena dijo que ante la difícil situación económica por la que atraviesa el Congreso local, con motivo de los pasivos que heredó y los recortes presupuestales, el Poder Legislativo solicitará a la organización sindical “su comprensión” para tratar de llegar a acuerdos.

“Aún no se tiene considerado el aumento y no se tiene pactado el incremento que tendrán los trabajadores, porque eso va a depender de la propuesta que hagan y de la posibilidad económica que tengamos, pero les vamos a pedir su comprensión porque estamos pasando por una situación difícil; sin embargo, vamos a encontrar un punto de coincidencia. Hasta el momento no se han tenido pláticas para llegar a acuerdos, hay tiempos y nos ajustaremos a esos tiempos que señalan para poder llegar a ese acuerdo”.