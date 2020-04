Legislativo debe reasignar 2500 mdp del presupuesto para pandemia: PRD

Tras considerar que las acciones de gobierno “se han quedado cortas” en la generación de apoyos para la contingencia del Covid-19, el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria pidió al Poder Legislativo redireccionar 2 mil 500 millones de pesos de los recursos aprobados en el presupuesto para este 2020 a fin de establecer acciones para mitigar los efectos de esta pandemia.

El líder político en entrevista vía telefónica, explicó que esa propuesta la ha abordado con su coordinadora de bancada Laura Yamili Flores Lozano, a quien le solicitó revisar cada una de las partidas del presupuesto de egresos de este año, así como el comportamiento de las finanzas estatales para plantear esa modificación al gasto declaró:

“Yo he propuesto y lo he platicado con la diputada Laura en el Congreso local que se tienen que hacer una revisión profunda en el presupuesto 2020 aprobado el año pasado y tiene que haber un re direccionamiento de por lo menos 2 mil 500 millones de pesos de los cerca de 17 mil millones que tiene Tlaxcala presupuestado en el año”.

Con esos recursos, consideró, se implementaría un programa emergente de reactivación económica y que incluya el otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, campesinos y personas que laboren en la informalidad.

“Y esos 2 mil 500 millones de pesos tienen que orientarse a impulsar la economía y otra parte para atender la emergencia sanitaria, desde el PRD hemos propuesto que debe haber 250 millones de pesos para apoyar durante tres meses a familias que están en la economía informal porque no están pensando en ellos, en meseros, meseros, trabajadoras domésticas y en las personas que trabajan en el comercio informal y que no venden productos de primera necesidad y que no están recibiendo ningún ingreso”.