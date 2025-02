Legislativo analizará de manera prudente solicitud de ampliación presupuestal del ITE

El Congreso del estado realizará un análisis serio y prudente de la solicitud de ampliación presupuestal por 79 millones 788 mil 841 que hizo el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para organización el proceso electoral extraordinario para elegir a magistrados de los tribunales Superior de Justicia del Estado (TSJE), de Conciliación y Arbitraje (TCA) y de Justicia Administrativa (TJA), así como de jueces del Poder Judicial, informó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores.

Sin embargo, adelantó que cualquier ampliación al gasto a dicho órgano debe ser a propuesta o consensuado por el Poder Ejecutivo, ya que sería de las partidas y gasto de éste de dónde tendría que salir la partida presupuestal adicional al órgano electoral.

“Recordamos que un presupuesto se aprobó y también quiero ser muy claro y mencionar que el proyecto de presupuesto que se aprobó fue enviado por el Ejecutivo. Entonces, hay que ver el procedimiento que continúa de dónde tiene que venir también ese planteamiento, porque también no es nada más decir que como que tengamos un guardado de recursos y lo podamos destinar, no, aplica de una forma distinta, por eso tenemos que ser muy responsables, muy prudentes, no es un recurso que se tenga contemplado como tal y por eso no podemos decir porque al final tendría que salir también del Ejecutivo como tal ese proyecto”.