Legisladores y líderes de partido piden al gobernador hacer efectivo el llamado de unidad

Representantes populares y líderes de partido hicieron votos porque “ahora sí” exista comunicación y acercamiento con el titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, pues a tres años de su mandato, estimaron que ésta nunca se ha dado.

Es más, la senadora del albiazul Minerva Hernández Ramos y el presidente estatal del PAN, José Gilberto Temoltzin Martínez, le tomaron la palabra al mandatario al asegurar que esperarán que se cristalice la convocatoria al diálogo y al trabajo coordinado que hizo, pues “es lo que hemos esperado en casi tres años”, dijo la representante federal de Tlaxcala.

“Hay un largo camino para mejorar las prácticas de la administración pública, para cerrar las brechas, para mejorar en lo general la vida de los ciudadanos, porque hay dos temas pendientes, como seguridad y empelo, que si la sociedad se une, podemos hacer mucho”, dijo en entrevista al finalizar el mensaje del mandatario

Ese fue el llamado del gobernador, acudirán, se le inquirió.

“Es un llamado que espero no quede nada más en el discurso, porque al menos en mi experiencia personal, a tres años de distancia del gobierno, no ha habido comunicación, prácticamente esta es la primera ocasión que se tiene, estamos en la mejor disposición, porque en la medida que haya unión entre los actores, a los habitantes les va a ir mejor”, dijo la Senadora.

Por su parte, el presidente estatal del PAN, José Gilberto Temoltzin manifestó que desde hace más de año y medio ha solicitado una reunión con el gobernador, pero “no se ha podido dar, y hace unos días, el secretario de gobierno me dijo que será en breve término, pero no llega ninguna comunicación y los partidos, no solo el PAN, necesitamos hablar con el gobernador de lo que pasa en Tlaxcala.

En tanto, el diputado federal de Morena, Rubén Terán Águila consideró que el llamado del mandatario “es pertinente y todavía a tiempo… considero que es necesario cerrar filas, unir esfuerzos para mejorar aspectos como la seguridad. La verdad es que veo a un gobernador que va tomando las cosas con madurez”.

Por otra parte, a pesar de que consideraron que existen pendientes por cumplir en materia de seguridad, empleo, desarrollo social y salud, diputados federales como Adriana Dávila, Rubén Terán, y locales como Rafael Ortega,, así como líderes de partido como del PAN y PVEM, Jaime Piñon, aprobaron la gestión del último año del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.