Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Las raíces tlaxcaltecas están vivas y son guía hacia la prosperidad, asevera gobernadora en la antesala al 500 aniversario de la fundación de la capital

Guadalupe de La Luz Degante

Las raíces tlaxcaltecas no solo siguen vivas sino son guía hacia la prosperidad, aseveró la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al presentar el programa oficial de actividades conmemorativas de los 500 años de fundación de la ciudad capital del estado.

En este acto, efectuado en el teatro Xicohténcatl, señaló que en este lugar se fundó la primera república indígena reconocida por la corona española. “Aquí comenzó el mestizaje, la fusión de sangres, lenguas y visiones del mundo que dieron origen  a la identidad mexicana. Aquí nació México , Tlaxcala es cuna y raíz viva de la nación”.

Acentuó que esta conmemoración solo puede entenderse como una gran fiesta colectiva “que nos recuerda que somos herederos de un espíritu guerrero, libre y solidaridario”.

Dijo que por las venas de millones de mexicanas y mexicanos “corre la historia de Tlaxcala”  porque  mujeres y hombres de esta tierra sembraron identidad más allá de las fronteras porque fundaron otros pueblos al norte y al sur de lo que hoy es México, así como en otras partes del mundo.

“Por eso decimos que ser tlaxcalteca es ser constructor de ciudades, constructor de caminos, de pactos, de cultura y de historia y de esa grandeza que no quedó en los libros, que sigue viva en cada familia” de esta entidad.

Vive -añadió- en la abuela que muele en el metate cacao, para preparar “agua de barranca”; en las mamás que enseñan a sus hijas a hacer tortillas de maíz azul, en los que niños se aprende a celebrar la vida compartiendo el pan de fiesta y “en cada día en que con amor y trabajo honramos la dicha de haber nacido en esta tierra”.

Por ello, acentuó que la cartelera de esta conmemoración de 500 años es una invitación “a reconocernos en nuestra memoria, a celebrarnos en comunidad y a soñar en los próximos años”.

Mencionó que el programa de actividades, a efectuar del 3 al 15 de octubre, es cultural artístico y académico, el cual “refleja la riqueza de Tlaxcala y el orgullo de su gente”, a través de exposiciones, talleres, encuentros comunitarios, presentaciones artísticas y espacios de diálogo “que invitan a reconocernos en nuestra historia y a compartir nuestras tradiciones”.

Este aniversario debe llenar de orgullo a cada tlaxcalteca “porque nos recuerda que nuestras raíces no solo siguen vivas sino por que son  nuestra guía hacia la prosperidad”, subrayó.

Invitó a apropiarse de cada actividad, a vivirla como un acto de orgullo y como un gesto de unión entre  generaciones y comunidades, pues la historia será recordada, celebrada, vivida y proyectada hacia el futuro. La mandataria subrayó el lema de estas fiestas: “Sin Tlaxcala no hay México”.

En tanto, Alfonso Sánchez García, alcalde del municipio de Tlaxcala, refirió que medio milenio de historia viva rememora “el valor de nuestras raíces y el papel trascendental de Tlaxcala en la historia de México” que al mismo tiempo “nos recuerda  su lugar único en la construcción de la nación “.

Resaltó que en este sitio se dio el encuentro de dos mundos, se erigió la primera ciudad con cédula real y se forjó una identidad, por lo que enfatizó que este festejo debe ser motivo de alegría compartida y unidad.

A su vez, Karen Álvarez Villeda, titular de la Secretaría de Cultura del estado (SC), precisó que este programa es “de alto impacto y muchísima calidad” está integrado por alrededor de 127 eventos, entre ellos, destaca la elaboración del pan de fiesta “más grande del mundo”, a fin de romper el récord Guinnes.

Apuntó que el motivo principal de esta celebración es reconocer, reflexionar y difundir la importancia histórica, cultural y social,  en un papel “que hemos jugado como tlaxcaltecas en la confirmación de la identidad nacional”, lo cual será promovido con un enfoque inclusivo, diverso y participativo.

Previo al acto oficial, un grupo de danza participó con bailes de camadas de huehues tlaxcaltecas. Al final fue presentada la botarga “Xali”, que será la mascota publicitaria de este festejo.

