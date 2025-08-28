Las mujeres trabajan 5.5 horas más a la semana que los hombres en Tlaxcala: Inegi

En Tlaxcala, el promedio del tiempo total de trabajo de la población de 12 años de edad y más fue de 63.2 horas a la semana, el cual es superior a la media nacional que fue de 59.6 horas en 2024. Además, la brecha de género permite observar el tiempo adicional que dedican las mujeres respecto de los hombres, mismo que fue de 5.5 horas más a la semana en el estado.

Las entidades federativas con mayores diferencias en el tiempo total de trabajo entre mujeres y hombres fueron Oaxaca (8.4), Guerrero y Nayarit (7.1, en ambos casos). En el opuesto, la brecha fue menor en Quintana Roo (-0.4 horas) y Yucatán (-0.2 horas). Estas brechas indican que el tiempo promedio fue mayor para los hombres que para las mujeres.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este jueves los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 con información sobre las actividades que realizan las personas de 12 años y más en México. Se midió el tiempo que se dedica al trabajo remunerado y no remunerado (actividades domésticas, de cuidados, comunitario, voluntario y de autoconsumo), así como a actividades personales, de estudio y de convivencia social, entre otras.

Esta encuesta reveló que la brecha de género del promedio del tiempo semanal dedicado al trabajo no remunerado en las mujeres fue de 40.6 horas y en los hombres de 18.6 horas en Tlaxcala, lo que arroja una brecha de 22 horas.

En tanto, el promedio del tiempo semanal dedicado al trabajo no remunerado en la preparación y servicio de alimentos en la población de Tlaxcala fue de 8.2 horas, mientras que en cuidados de la población fue de 5.4 horas.

Además, el Inegi midió el promedio del tiempo semanal de la población en el uso de los medios de comunicación masiva y en el caso de Tlaxcala fue de 12.2 horas, el segundo indicador más bajo del país, sólo por arriba de Oaxaca que registró 11.4 horas.

En el ámbito nacional, la población de 12 años y más dedicó 51.6 por ciento de su tiempo total a actividades productivas no remuneradas; el restante 48.4 por ciento correspondió a actividades de trabajo para el mercado, es decir, a cambio de un pago o beneficio. Las mujeres, en comparación con los hombres, dedicaron el doble de su tiempo total de trabajo a las actividades no remuneradas (66.8 frente a 33.2 por ciento).

El promedio semanal del tiempo total de trabajo de la población de 12 años y más fue de 59.6 horas en el país. Las mujeres trabajaron 61.1 horas y los hombres, 58. La brecha de género permite observar el tiempo adicional que dedican las mujeres respecto del tiempo de los hombres. En este caso, la brecha de género es de 3.1 horas a la semana.