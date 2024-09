Las mujeres con discapacidad vivimos discriminadas; urge abatir esa condición, exige diputada Hernández

En el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, la diputada Gabriela Hernández Islas se pronunció por visibilizar a este grupo de la sociedad, el cual, lamentó, vive discriminado, por lo que enfatizó que trabajará para abatir esa realidad.

Fue en la sesión ordinaria del Congreso local, de este jueves y en asuntos generales cuando la diputada de Morena, se refirió a la lucha que han atravesado las mujeres con discapacidad para poder alcanzar algunos espacios, en los que prevalece la desigualdad y por desgracia, la falta de sororidad de las propias mujeres.

“Me dirijo a ustedes en el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, para alzar la voz en nombre de ellas, de las que tienen alguna discapacidad y que en México representan alrededor de un 10 por ciento de la población femenina. Este día se estableció en el año 2020, en honor de la activista Gabriela Brimmer, ejemplo de lucha y superación para todas las personas con discapacidad”.

La diputada local que sufre discapacidad motriz, recordó que, como resultado de una acción afirmativa que impulsó con apoyo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), “por primera vez en la historia de Tlaxcala, hay una legisladora con discapacidad y por primera vez desde hace 64 legislaturas, hay una mujer que se pronuncia para visibilizar y crear conciencia social.

Por ello, hizo hincapié en la lucha que ha atravesado para poder alcanzar, “medianamente nuestra igualdad.

“A efecto de visualizar cuán ardua ha sido esta contienda imagínense ser mujeres con discapacidad y que no se les reconozcan sus derechos, pero que cuando ya se encuentren reconocidos no puedan acceder a ellos, en igualdad de condiciones; ya lo decía Sartori, un derecho humano al que no se puede acceder es más un disparate, es un no derecho”.

Abundó que las mujeres con discapacidad no solamente se han encontrado “terriblemente invisibilizadas” por la sociedad, pero también “por nuestras homólogas sin discapacidad y aquí uno se pregunta ¿cuál sororidad? ¿Dónde está esa sororidad cuando vemos que no todo es pensado para todos y todas? ¿Dónde está esa sororidad cuando enarbolan la lucha en contra de la violencia contra la mujer sin visibilizar que las mujeres con discapacidad sufrimos hasta seis veces más violencia? ¿Dónde queda esa sororidad? Este llamado social nos ocupa a todos y todas”.

Sostuvo que pese a los avances en esta lucha, “aún hace falta muchísimo por hacer, que la meta es lograr la inclusión, aun cuando ese camino sea largo y sinuoso; esa es nuestra meta. No quiero ver a mujeres con discapacidad sufriendo las implicaciones de las preferencias adaptativas, esas que nos dicen que no podemos soñar, que debemos conformarnos con lo poco que se nos ofrece, esas que nos argumentan no puedes estudiar esa carrera porque no hay profesores que sepan lenguaje de señas mexicanas o simplemente por tu discapacidad, esas preferencias adaptativas que a diario nos gritan este mundo no está hecho para ti…hoy alzó la voz por cada mujer con discapacidad que se encuentra en estado de necesidad, por aquellas que no pueden estar aquí, por ellas a quienes durante muchísimo tiempo les han quitado la voz, por ellas a quienes les han dicho que no pueden soñar. Les digo, no permitiremos más discriminación en contra nuestra, no daremos pie a que la desigualdad continúe, ustedes y yo valemos lo mismo que los demás seres humanos y como tales somos igualmente dignas”.