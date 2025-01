Las fotografías no bastan

Las fotografías de las autoridades presumiendo “avances y logros” se convierten en mera ficción cuando no percibimos trabajo y resultados positivos ni tangibles. La pasarela de la empresaria venida a última directora del IEM y primera secretaria de las mujeres en Tlaxcala firmando convenios entre varias instituciones públicas y poderes, pretende hacer creer que a partir del 1 de enero de 2025 las cosas para las mujeres irán muy bien, gracias al compromiso de la actual administración estatal.

Ante esta pasarela, acompañada de rimbombantes boletines de prensa, ante esta serie de declaraciones institucionales llenas de tan buenas intenciones que pretenden descubrir el hilo negro y el agua tibia, es necesario hacer diversas precisiones para que no se equivoquen las y los servidores públicos.

La creación de la Secretaría de la Mujer no es ninguna panacea y no representa, en los albores de este 2025, ningún impacto para nuestros derechos a un acceso a una vida libre de violencia, a la igualdad sustantiva y a la no discriminación, menos a la tarea de transversalizar la perspectiva de género. La firma de convenios “vende”, lo ético sería informar el estado que guarda, a tres años de gobierno, la colaboración y articulación de capacidades institucionales en el marco de los mandatos de las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Los poderes del estado están obligados a legislar y juzgar con perspectiva de género y a establecer las acciones de gobierno que permitan lograr la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida: político, económico, social, laboral, cultural e institucional. ¿Hay que firmar convenios para cumplir con la ley?

Las fotografías de las autoridades no bastan para romper los pactos de impunidad, no sirven para prevenir los daños irreparables de las violaciones a derechos humanos que siguen repitiéndose, no garantizan el acceso a la justicia ni a la verdad. Las muchas fotos no han bastado para erradicar la negligencia, omisión, prepotencia e irresponsabilidad de todas las autoridades que le han fallado y le siguen fallando a la niña Karla Romero Tezmol, quien desde el 13 de enero de 2016 está desaparecida. Ni ella ni su familia, ni tantas víctimas más, han recibido un trato digno de la autoridad.