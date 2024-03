Las falsas profecías de la derecha

La derecha falló en sus profecías en 2018 y ahora reinventa otras para descarrilar al oficialismo y a su candidata presidencial. Para la derecha, el país se está cayendo a pedazos y de ganar Claudia Sheinbaum vendrá el apocalipsis. De hecho, eso explica el montaje de la campaña del miedo y los pactos de sangre de la candidata opositora. Al igual que en 2006, 2012 y 2018, su propaganda contra la izquierda obradorista consiste en sembrar el miedo entre los electores y con ello intentar cerrar la brecha entre quien encabeza prácticamente todas las encuestas de intención del voto. Sin embargo, las profecías, como todo espejismo, rara vez se convierten en realidad para desilusión de los falsos profetas.

Desde el año 2005 el temor de que un gobierno de izquierda lograra el triunfo, provocó el surgimiento de las profecías que auguraban que de ganar Andrés Manuel López Obrador el país se incendiaría. Desde las frases fúnebres del mesías tropical hasta construir la guerra sucia de AMLO, un peligro para México. En esos años, al igual que en este 2024, el objetivo siempre ha sido el mismo: en su momento, conservar el poder y ahora recuperarlo a partir de construir en el imaginario social la idea de que un gobierno progresista es populista, dictatorial, que más temprano que tarde nos llevará al comunismo. Ese escenario profético se acompañó de la creación de contenidos visuales donde imperaba la violencia y el caos social, spots donde se mostraba que el país se iba a incendiar no sólo en el crecimiento de la violencia y el desorden social, sino que la economía se desplomaría con devaluaciones, pérdida de la confianza de inversiones nacionales y extranjeras, habría un aumento notable de la deuda pública global y la inflación implicaría un aumento acelerado de los precios.

En general, se auguraba la decadencia y una inevitable crisis económica, política y social sin precedentes en la historia de México. Para apuntalar la profecía, en distintos momentos como ahora, se comparaba el arribo de AMLO al poder con el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Incluso en 2018 y en este 2024 con Vladimir Putin. La guerra sucia quedó demostrada en la última elección presidencial con la operación Berlín, orquestada por los intelectuales orgánicos, liderada por el personaje que inventó al mesías tropical.

De hecho, esas profecías nuevamente se reeditan y se difunden ahora a través de nuevos mecanismos e instrumentos. Se mantiene la idea de la dictadura y el comunismo, del populismo y la posible debacle económica. Se siembra, en colusión con instituciones extranjeras, la supuesta y ahora desmontada relación en complicidad del presidente y la candidata Claudia Sheinbaum con el crimen organizado. Se despliega una campaña en defensa de la democracia, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Se acusa, sin fundamento, la censura y represión impuesta de este gobierno, al grado de comparar, por ejemplo, la marcha en defensa de la democracia con la realizada el 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco, aunque en la reciente no hubo represión, desaparecidos, detenidos, ni ejecutados, ni se ocupó el campo militar para concentrar a vivos y muertos.

Para detener las profecías del apocalipsis, la derecha oligárquica se vale de cualquier cosa para, según ellos, hacerle un flaco favor al país. La nueva estrategia es el uso intensivo y sistemático de las redes sociales, de los boots y de la inteligencia artificial para mantener en la narrativa de los internautas que el país está colapsando y que de permitir el triunfo de la candidata de Morena, estaríamos al borde del despeñadero. Es la otra campaña articulada a la propaganda política de la candidata de la oposición. Dos rutas que convergen en un punto: descarrilar la propuesta del segundo piso de la Cuarta Transformación; hasta ahora sin éxito.

Sin embargo, las profecías nunca se han cumplido, aunque la narrativa y la guerra sucia sí influyeron en el fraude de 2006 y en la elección de 2012, pero no lograron influir lo suficiente en 2018. Eran tantos los agravios hacia el pueblo de México y el carisma de AMLO que el triunfo fue arrollador, más de 30 millones de votos, 53 por ciento de la votación y prácticamente en todos los estados ganó Juntos Haremos Historia.

Para este 2024, la narrativa del apocalipsis continuará, con la diferencia de que ya hay suficientes datos para demostrar que el acceso al poder de AMLO y el gobierno de la 4T no generó el apocalipsis y, por el contrario, hay evidencia de que muchos de los indicadores que auguraba el desastre han sido muy favorables, incluso si se considera que durante el sexenio hubo dos hechos que trastocaron el desarrollo del proyecto de la 4T: la pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania. A pesar de estos eventos mundiales, las profecías de la derecha no se convirtieron en realidad, AMLO no fue un peligro para México, como tampoco lo será Claudia Sheinbaum.

Por lo que es predecible que la propaganda del miedo fracase en este proceso electoral y que los falsos profetas fallen en sus escenarios, pero lo que sí es posible es que los que desean que el país colapse tendrán que buscar otras narrativas si es que algún día quieren regresar al poder. Ni con pactos de sangre, las falsas profecías de la derecha se cumplirán.