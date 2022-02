Lanza Coparmex el Programa de Formación Dual a Nivel Licenciatura

Con el compromiso de los sectores gubernamental, empresarial y académico de contribuir desde sus respectivas esferas de competencia en la preparación de recursos humanos con competencias técnico–funcionales y conductuales, este martes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó el Programa de Formación Dual a Nivel Licenciatura.

En instalaciones de la empresa Euge Eugen Wexler de México, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora; el presidente del CET, José Noé Altamirano Islas y el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Luis Armando González Placencia, asumieron el compromiso de colaborar para que este programa alcance los objetivos que se han fijado.

Este programa fomenta la vinculación Universidad–Empresa y tiene varias aristas, una de ellas es la dotación de competencias técnico–funcionales y conductuales que permitan acortar la brecha entre los conocimientos adquiridos en las aulas y los requerimientos de las empresas.

Este programa de formación integral permitirá al universitario aprender y experimentar la vida real dentro de una empresa en uno de dos caminos posibles: la ruta gerencial o bien en la especialización técnica, con lo que se busca multiplicar las oportunidades de empleo formal para muchos jóvenes y que además se conviertan en talento calificado con experiencia práctica.

En el arranque de este programa se insertarán 50 universitarios en 15 empresas de las carreras de Computación, Mecánica, Química, Agrobiología, Administración y Contaduría, entre otras.

En su intervención, el dirigente nacional de la Coparmex, José Medina reconoció la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en el acto de lanzamiento del Programa de Formación Dual a Nivel Licenciatura.

“Este programa está basado en cuatro hélices: gobierno, sector académico, sector empresarial y sociedad. Esa es la manera en que debemos trabajar, en colaboración, cada quien haciendo lo que nos corresponda”, expuso.

Indicó que la Coparmex desarrolla este año un modelo que llama economía de mercado con desarrollo inclusivo, lo que implica que el desarrollo económico no se puede concebir si no va de la mano con el desarrollo social y el desarrollo ecológico sustentable.

Por ello, dentro de este modelo se destacan tres puntos: 1) impulsar la educación, 2) ver a la empresa de una manera diferente con el reconocimiento de los colaboradores, clientes, proveedores, comunidad y gobierno, y 3) atender el aspecto político para promover la participación ciudadana. En este último punto, dijo que se debe defender a los organismos que han permitido avanzar en el tema de la democracia como es el INE.

Al hacer uso de la palabra, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que este tipo de programas generan muchos beneficios para los jóvenes, “no me queda la menor duda que los tlaxcaltecas somos muy especiales, los tlaxcaltecas podemos hacer todo lo que nosotros podamos imaginar y creer… la mano de obra de los tlaxcaltecas es la mejor de todo el país”.

Felicitó a la Coparmex por hacer el esfuerzo para que los jóvenes puedan sumar sus conocimientos, experiencia y ganas de salir adelante en las empresas, a través de la capacitación y así tener empresas tlaxcaltecas con jóvenes cada día más preparados.

“Saben que soy una mujer sensible a la educación, sensible a todos los temas que tienen que ver con la superación personal, con las ganas de salir adelante y que habremos de hacer muchas cosas en el futuro. En próximas fechas estaremos reuniéndonos para ver de qué manera puedo contribuir, porque este proyecto no debe dar sólo para 50 jóvenes, sino para muchos más que quieran fortalecer sus conocimientos, queremos verlos en otros países, no porque queremos que se vayan, sino porque queremos demostrarle al mundo lo que saben hacer los tlaxcaltecas y sigamos haciendo una nueva historia por todos los jóvenes de Tlaxcala”, puntualizó.

A su vez, el rector de la UAT, Luis González dijo que para esta universidad es un honor y un placer participar de estos programas encaminados hacia una educación dual que permita a las y los estudiantes tener una experiencia real en el trabajo en lo que son sus áreas de especialidad.

Aseguró que la educación dual debe ser más integral y no sólo centrarse en las competencias, sino también en la formación de ciudadanos integrales y comprometidos con la realidad social de donde provienen, de manera que se pronunció porque este modelo se debe fortalecer con la colaboración de la universidad, gobierno y empresarios para lograr bienestar en el país.

Por último, el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Noé Altamirano Islas presentó los pormenores del programa y expresó a la gobernadora que en el sector patronal de Tlaxcala encontrará un aliado comprometido y dispuesto para sumar a sus proyectos que estén encaminados a fortalecer el desarrollo económico y social del estado.

Confió que el Plan Estatal de Desarrollo contenga estrategias decididas para fomentar la inversión y conservación y generación de empleos formales.

En este acto estuvieron el director general de Euge Eugen Wexler de México. Conrado Rodríguez Estrada y el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón.