Lamentable que Comunas incumplan con entrega del presupuesto al Congreso; tendrá implicaciones: Herrera

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Jaciel González Herrera lamentó que 39 ayuntamientos hayan incumplido con la responsabilidad y obligación legal de remitir al Poder Legislativo sus presupuestos de egresos para el presente ejercicio fiscal.

Además, alertó que esta irregularidad podría afectar el proceso de validación de su cuenta pública que realiza el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), pues el documento que integra el presupuesto de egresos de cada Comuna representa la forma en que será ejecutado el gasto y el cual, fue autorizado por el cabildo.

En entrevista, el legislador sostuvo que buscará generar una reunión o comunicación con las autoridades omisas a fin de conocer los motivos del incumplimiento al mandato establecido en la Ley Municipal, el cual obliga a los ayuntamientos a entregar su presupuesto al Poder Legislativo, a más tardar el 31 de diciembre.

“Debemos conocer las condiciones, circunstancias y motivos que llevaron a las autoridades a incumplir con sus responsabilidades legales; tengo conocimiento que hay inconformidades en algunos cabildos, los cuales no han aprobado su respectivo presupuesto, con lo cual, no saben ni cómo ni en qué será destinado su presupuesto, lo cual podría generar otros problemas legales, que podrían derivar en procedimientos administrativos; pero no adelantemos vísperas, debemos conocer estas condiciones”, refirió el congresista.

Además, reiteró que el proceso de fiscalización de la cuenta pública se basa en las proyección y programas previstos en el presupuesto de egresos de cada municipio, por lo que, ante la inexistencia oficial de ese documento, dichos estados financieros podrían correr el riesgo de ser reprobados.

El también coordinador de la bancada de Partido Verde Ecologista de México recordó que, de acuerdo con la legislación, la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública comprende, entre otros aspectos, la revisión de la gestión financiera de los entes fiscalizables y la práctica de auditorías para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos.

“Si no conocemos el presupuesto de los municipios y éste no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, entonces no hay legalidad en el ejercicio de los recursos, lo cual es grave, porque en estricto sentido podría estarse cometiendo un delito por el uso de dinero público de manera irregular”, alertó.

Agregó: “Su servidor tiene más que claro que la revisión y fiscalización que realiza el OFS a la cuenta pública tiene que evaluar el cumplimiento y resultados de la gestión financiera, así como la observancia a la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos para comprobar la forma y los términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados, administrados y justificados, pero si no tenemos ese documento aprobado por los cabildos, no hay forma de justificar en qué es usado el dinero público”.