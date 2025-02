Lamenta PAN opacidad en la integración de lista de aspirantes a elección del Poder Judicial y tribunales

La diputada panista Miriam Martínez Sánchez lamentó la opacidad y la falta de transparencia que impera en el proceso de integración de la lista de aspirantes a contender en el proceso electoral para elegir a magistrados de los tribunales Superior de Justicia del estado (TSJE), Justicia Administrativa (TJA) y de Conciliación y Arbitraje (TCA), así como jueces del poder judicial.

- Anuncio -

La legisladora fustigó que a cinco días de que se venciera el plazo para registro de los contendientes, no exista información respecto al número y los nombres de las personas que se postular, situación que atenta contra los principios de transparencia, equidad, legalidad y otros, que rigen la actividad electoral.

Ello porque a pesar que este jueves vence el plazo para que el Comité Estatal de Evaluación de los poderes del estado de a conocer los nombres de las personas que se registraron, hasta el momento no han transparentado ni número de solicitudes presentadas a ese órgano y mucho menos los nombres de los postulados.

Incluso, este miércoles se buscó a los integrantes de dicho comité, integrado por profesionales del derecho designados por los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero con el argumento de que tenían una elevada carga de trabajo, no accedieron a dar ninguna entrevista al respecto.

- Advertisement -

“Lamentablemente hasta ahora no hay información, si bien el próximo 13 de febrero tendrán que publicar los listados de las personas aspirantes que hayan cumplido o reunido con los requisitos, pues también es importante mencionar que debe cumplirse con el principio de máxima publicidad. Entendamos que estamos en una contienda electoral, en un proceso electoral y que en este sentido debe haber transparencia y equidad, por lo que no solamente se debe publicar el listado final de quienes cumplieron con los requisitos, sino dar a conocer cuántas personas se registraron, quiénes son, quiénes sí cumplieron, por qué cumplieron y quiénes no cumplieron, por qué no cumplieron, deben entender que es una elección y que se va a una campaña y debe haber certeza de cada uno de los actos”, apuntó la panista.

La panista refirió que el un grave error que no haya transparencia en este proceso de integración de la lista, pues ello no le abona al proceso electivo de los próximos juzgadores del estado, ya que “no me gustaría pensar que no se cumple con el principio de máxima publicidad y que suceda lo que sucedió como en el caso de la tómbola para elegir a quiénes iban a ir a contender en estos espacios que no se hizo con transparencia ni ante la vista de todos los ciudadanos, por lo que esperaríamos que a la brevedad se esté brindando esta y toda la información necesaria”.

No obstante, adelantó que solicitará a los integrantes de esta instancia que hagan pública la información de todas las solicitudes de postulación, así como el cumplimiento o no de principios como paridad de género, entre otros, porque “es un proceso electoral, no es una designación de amigos, ya que en juego está la impartición de justicia de las y los tlaxcaltecas”.

- Advertisement -

De acuerdo con los lineamientos aprobados por dicho comité, el pasado 30 de enero venció el plazo para realizar los registros de aspirantes y ellos “revisarán y verificarán, del 31 de enero al 6 de febrero del año 2025 el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad” para integrar una lista única con los aspirantes que hayan cumplido, “precisando el cargo, el tipo de órgano, en su caso, el distrito judicial y la especialidad, así como los folios correspondientes a las personas candidatas. Dichos listados deberán publicarse, a más tardar el 13 de febrero del año 2025 en los medios que determinen los Comités”.