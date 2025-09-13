Viernes, septiembre 12, 2025
NoticiasEstado

La voz de la presidenta Sheinbaum es fuerte, pero sobre todo de un México respetado: Cuéllar

José Carlos Avendaño

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “es la voz de un México fuerte, de un México soberano, pero sobre todo de un México respetado”, en el acto denominado “La Transformación Avanza” que se llevó a cabo este viernes en la ciudad de Apizaco, con motivo del primer informe de gobierno de la mandataria nacional.

- Anuncio -

Al dar la bienvenida a la presidenta Sheinbaum y a funcionarias y funcionarios de su gabinete, expuso que en su primer año de gobierno, “en Tlaxcala celebramos los avances del segundo piso de la Cuarta Transformación”, entre ellos “el que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido de la pobreza, la mayor reducción en los últimos 40 años, demostrado que su gobierno continúa el camino de justicia social que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

Agregó que en este avance Tlaxcala se suma con resultados propios, ya que en cuatro años de su administración más de 200 mil personas salieron de la pobreza, el mayor avance en cuatro décadas, lo que coloca a Tlaxcala entre las entidades con mayor reducción de pobreza a nivel nacional.

Aunado a ello, Tlaxcala se encuentra en el segundo lugar nacional en el combate a la pobreza alimentaria. También alcanzó el mayor número de empleos formales en la historia, gracias a las políticas laborales y al incremento del salario mínimo, “esto significa que en Tlaxcala hay más bienestar, más familias con comida en su mesa y más esperanza en su futuro, así como más tranquilidad”.

- Advertisement -

“Gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad que usted encabeza, Tlaxcala logró reducir 57 por ciento el homicidio doloso, fortaleciendo la paz en nuestras familias. Gracias presidenta por todo el respaldo que le ha dado a Tlaxcala, porque hoy tenemos el primer Polo de Desarrollo, que como me comprometí, será el primero en todo México en construirse, la infraestructura estará lista para poder recibir a las empresas e inversiones a partir del 28 de febrero de 2026”.

También, citó las acciones para el saneamiento del río Atoyac, donde el río Zahuapan volverá a tener vida, devolviendo salud a las comunidades. La Universidad Nacional Rosario Castellanos que abrirá sus puertas a miles de estudiantes; el distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan y para 2026 el apoyo para la construcción del Hospital de la Mujer y la ampliación del Hospital Infantil, al igual que la edificación de la nueva sede del Instituto Politécnico Nacional.

Lorena Cuéllar apuntó que “es tiempo de mujeres, Tlaxcala reconoce en usted a nuestra primera presidenta ¡coooon A!, la presidenta con valentía con determinación en la defensa de México, usted defiende con dignidad a todos los mexicanos. En un mundo desafiante, su voz, es la voz de un México fuerte, de un México soberano, pero sobre todo de un México respetado. Gracias señora presidenta”.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Protección Civil estatal y Pemex atienden fuga de gas y resguardan a la población en Nanacamilpa

La Redacción -
La mañana de este viernes se registró una fuga de gas LP en una toma clandestina ubicada sobre un camino de terracería en la...

Anuncia Sheinbaum repavimentación de todas las carreteras federales en Tlaxcala; 370 mil 664 personas reciben apoyos de programas

José Carlos Avendaño -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la repavimentación de todas las carreteras federales en Tlaxcala, una vez que pasen las lluvias, para...

Acompaña Josefina Rodríguez a la presidenta Claudia Sheinbaum a dar su informe en Tlaxcala: La Transformación Avanza

La Redacción -
Este viernes, la secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Zamora Rodríguez acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a rendir su informe...

Más noticias

“No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, sentencia Netanyahu en Cisjordania

La Jornada -
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de más de 3 mil...

Confirman captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Orem. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirken esta semana en un campus unversitario de Utah ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump...

Bolsonaro, a prisión

La Jornada -
Río de Janiero., Que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) sería condenado en el juicio que enfrentaba en el Supremo Tribunal Federal (STF),...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025