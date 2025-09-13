La voz de la presidenta Sheinbaum es fuerte, pero sobre todo de un México respetado: Cuéllar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “es la voz de un México fuerte, de un México soberano, pero sobre todo de un México respetado”, en el acto denominado “La Transformación Avanza” que se llevó a cabo este viernes en la ciudad de Apizaco, con motivo del primer informe de gobierno de la mandataria nacional.

Al dar la bienvenida a la presidenta Sheinbaum y a funcionarias y funcionarios de su gabinete, expuso que en su primer año de gobierno, “en Tlaxcala celebramos los avances del segundo piso de la Cuarta Transformación”, entre ellos “el que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido de la pobreza, la mayor reducción en los últimos 40 años, demostrado que su gobierno continúa el camino de justicia social que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

Agregó que en este avance Tlaxcala se suma con resultados propios, ya que en cuatro años de su administración más de 200 mil personas salieron de la pobreza, el mayor avance en cuatro décadas, lo que coloca a Tlaxcala entre las entidades con mayor reducción de pobreza a nivel nacional.

Aunado a ello, Tlaxcala se encuentra en el segundo lugar nacional en el combate a la pobreza alimentaria. También alcanzó el mayor número de empleos formales en la historia, gracias a las políticas laborales y al incremento del salario mínimo, “esto significa que en Tlaxcala hay más bienestar, más familias con comida en su mesa y más esperanza en su futuro, así como más tranquilidad”.

“Gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad que usted encabeza, Tlaxcala logró reducir 57 por ciento el homicidio doloso, fortaleciendo la paz en nuestras familias. Gracias presidenta por todo el respaldo que le ha dado a Tlaxcala, porque hoy tenemos el primer Polo de Desarrollo, que como me comprometí, será el primero en todo México en construirse, la infraestructura estará lista para poder recibir a las empresas e inversiones a partir del 28 de febrero de 2026”.

También, citó las acciones para el saneamiento del río Atoyac, donde el río Zahuapan volverá a tener vida, devolviendo salud a las comunidades. La Universidad Nacional Rosario Castellanos que abrirá sus puertas a miles de estudiantes; el distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan y para 2026 el apoyo para la construcción del Hospital de la Mujer y la ampliación del Hospital Infantil, al igual que la edificación de la nueva sede del Instituto Politécnico Nacional.

Lorena Cuéllar apuntó que “es tiempo de mujeres, Tlaxcala reconoce en usted a nuestra primera presidenta ¡coooon A!, la presidenta con valentía con determinación en la defensa de México, usted defiende con dignidad a todos los mexicanos. En un mundo desafiante, su voz, es la voz de un México fuerte, de un México soberano, pero sobre todo de un México respetado. Gracias señora presidenta”.