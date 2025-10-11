La voz de la colombiana Victoria Sur ilumina Tlaxcala en homenaje a Toña la Negra

La reconocida cantante colombiana Victoria Sur ofreció un concierto en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), como parte de las celebraciones por los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala, y dentro de las actividades del Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala 2025,

- Anuncio -

La presentación rindió homenaje a Toña la Negra, ícono de la música mexicana, en una velada que fusionó historia, ritmo y sentimiento. Con su voz cálida y poderosa, Victoria Sur recorrió los sonidos de América Latina con interpretaciones de bolero, son y ritmos caribeños, evocando la esencia del mestizaje musical que une a ambos países.

El concierto formó parte del Circuito Cervantino 2025, iniciativa nacional que busca acercar expresiones artísticas de alto nivel a todas las regiones del país.

“La cultura es el puente que nos une y nos recuerda que Tlaxcala es un territorio vivo, creativo y con una historia que sigue inspirando”, expresó la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda.

- Advertisement -

En tanto, el presidente municipal Alfonso Sánchez García señaló que “estos 500 años representan una oportunidad para celebrar nuestras raíces y proyectar nuestra identidad hacia el futuro, con la cultura como eje de unión y orgullo colectivo”.

El Complejo Cultural Universitario, recinto emblemático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ofreció un ambiente íntimo y una acústica excepcional que permitieron una conexión profunda entre la artista y el público, que respondió con aplausos y ovaciones durante toda la noche.

Gracias a la coordinación entre la Secretaría de Cultura del estado, el ayuntamiento de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Festival Internacional Cervantino, eventos como este fortalecen la vida cultural de la entidad.

- Advertisement -

Las actividades del Cervantino Extensión Tlaxcala continuarán en los próximos días con espectáculos de primer nivel, reafirmando el compromiso del estado con la promoción del arte, la identidad y la cooperación cultural internacional.