Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasCultura

La voz de la colombiana Victoria Sur ilumina Tlaxcala en homenaje a Toña la Negra

La Redacción

La reconocida cantante colombiana Victoria Sur ofreció un concierto en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), como parte de las celebraciones por los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala, y dentro de las actividades del Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala 2025,

- Anuncio -

La presentación rindió homenaje a Toña la Negra, ícono de la música mexicana, en una velada que fusionó historia, ritmo y sentimiento. Con su voz cálida y poderosa, Victoria Sur recorrió los sonidos de América Latina con interpretaciones de bolero, son y ritmos caribeños, evocando la esencia del mestizaje musical que une a ambos países.

El concierto formó parte del Circuito Cervantino 2025, iniciativa nacional que busca acercar expresiones artísticas de alto nivel a todas las regiones del país.

“La cultura es el puente que nos une y nos recuerda que Tlaxcala es un territorio vivo, creativo y con una historia que sigue inspirando”, expresó la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda.

- Advertisement -

En tanto, el presidente municipal Alfonso Sánchez García señaló que “estos 500 años representan una oportunidad para celebrar nuestras raíces y proyectar nuestra identidad hacia el futuro, con la cultura como eje de unión y orgullo colectivo”.

El Complejo Cultural Universitario, recinto emblemático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ofreció un ambiente íntimo y una acústica excepcional que permitieron una conexión profunda entre la artista y el público, que respondió con aplausos y ovaciones durante toda la noche.

Gracias a la coordinación entre la Secretaría de Cultura del estado, el ayuntamiento de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Festival Internacional Cervantino, eventos como este fortalecen la vida cultural de la entidad.

- Advertisement -

Las actividades del Cervantino Extensión Tlaxcala continuarán en los próximos días con espectáculos de primer nivel, reafirmando el compromiso del estado con la promoción del arte, la identidad y la cooperación cultural internacional.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se suma Tlaxcala a la atención médica en Puebla por afectación de lluvias

La Redacción -
El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses informó que el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) recibió y brinda atención médica a un paciente pediátrico...

Defensa reconoce a 23 Zona Militar por destacada coordinación con las dependencias en materia de seguridad

La Redacción -
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hizo extensiva una felicitación a la Comandancia de la 23 Zona Militar y a las autoridades federales...

Gobierno del estado rendirá homenaje al escritor Miguel N. Lira en el 120 aniversario de su natalicio

La Redacción -
En el marco de la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala y con motivo del 120 aniversario...

Más noticias

Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

La Jornada -
Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz...

Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la...

Identifican al ‘dragón espada’, nueva especie de reptil marino prehistórico

La Jornada -
Londres. Investigadores británicos identificaron una nueva especie de reptil marino prehistórico de la familia de los ictiosaurios, el "dragón espada de Dorset", anunció este...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025