La voz ciudadana en foros debe traducirse en leyes que mejoren la calidad de vida: Miguel Ángel Caballero Yonca

El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Miguel Ángel Caballero Yonca, escuchó las necesidades del sector veterinario y ganadero, así como la propuesta para impulsar la reforma en esta materia, durante el Tercer Conversatorio sobre Análisis y Presupuesto de la Reforma a la Ley Ganadera del Estado de Tlaxcala.

El diputado del grupo parlamentario de Morena, destacó que la realización de este tipo de foros y conservatorios son de suma importancia, ya que nutren y refuerzan la acción legislativa, permitiendo tener otro panorama de actuación de viva voz de quienes enfrentan las necesidades.

“La voz de los ciudadanos es considerada la principal guía con la que el gobierno administra y toma decisiones”, expresó el congresista durante su mensaje en la inauguración del evento que se realizó en el Patio Vitral del Poder Legislativo este miércoles.

Asimismo, recalcó la importancia de que se realicen de manera constante eventos, conservatorios y foros de este tipo, que permitan el diálogo con expertos y desde su experiencia se propongan reformas a la Ley Ganadera del Estado de Tlaxcala, que no solo actualice el marco normativo, sino ayude con las necesidades de la población con mejores condiciones de vida para las y los tlaxcaltecas.

“Me queda claro que este tipo de acciones no tendrían sentido, si es que los encargados de legislar, no nos comprometemos a llevar esa voz ciudadana a la tribuna de este recinto. Dicho de otra manera, la voz del pueblo que se recoge en estos foros debe traducirse en leyes que le beneficien, que les aporten y que les ayuden a mejorar la calidad de vida, ya que, de no ser así, simplemente estaríamos simulando el poder legislativo”, enfatizó Caballero Yonca.

También durante su intervención, el legislador puntualizó ante los presentes que las puertas del este poder están abiertas, para que las y los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones, por lo que se debe seguir motivando la gobernanza y participación ciudadana.

En este sentido, el diputado reconoció el trabajo del Cuerpo Colegiado Multidisciplinario 1910, así como al Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas A.C., organizadores de este foro, quienes emitieron las propuestas de reformas a la Ley Ganadera con el fin proteger la salud pública de todos las y los tlaxcaltecas.

De esta manera, el congresista Miguel Ángel Caballero Yonca se comprometió seguir apoyando desde el ámbito de su competencia con las organizaciones civiles, que permita lograr un trabajo conjunto de beneficio general.