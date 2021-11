La voracidad de los nuevos ayuntamientos está provocando conflictos con el sector productivo: industriales, comerciantes, agricultores. Es una acción desesperada porque al tomar posesión encuentran las arcas vacías.

Olvidándose de los principios y compromisos de la Cuarta Transformación se convierten en depredadores y buscan de dónde obtener recursos para recuperar la inversión de la campaña, pero también para terminar el año.

A pesar de que la mayoría de los ayuntamientos cuenta con una Ley de Ingresos aprobada por el Congreso local, la hacen a un lado para imponer nuevos criterios y cobrar derecho de piso. De manera similar a la delincuencia organizada.

Si se encuentran con camiones que llevan mercancías a los puntos de venta, establecen una cuota que hay que pagar para continuar operando. El problema es que todo se tiene que hacer por fuera. Ya que no se extienden comprobantes para no dar cuenta a las arcas municipales.

En algunos casos, los cobradores ni siquiera son funcionarios o trabajadores de los ayuntamientos, sino familiares directos de la o el edil. Con lo que envía el mensaje de cuál será la vía para mantener la relación a partir del cómo nos arreglamos.

Los dueños de los negocios, que van desde las micro hasta las pequeñas y medianas empresas, informan que han cumplido con sus obligaciones con la hacienda municipal tal y como lo establecen los reglamentos respectivos.

Pero a los neo funcionarios no hay poder que los convenza de que la informalidad no es la vía para establecer relaciones entre el ayuntamiento y los ciudadanos. Para ellos, lo primero es cobrar, porque de no hacerlo hacen uso de la violencia legítima.

Parece que los recién llegados, no buscan cumplir con el compromiso de gobernar, sino de esquilmar a la ciudadanía todo lo que puedan. Urge la intervención de la soberanía para poner orden.