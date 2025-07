La violencia mediática y simbólica contra las mujeres que no debemos normalizar

El acceso a dispositivos electrónicos e internet ha permitido que un gran número de personas tengan la posibilidad de generar contenido con “opiniones” propias, sobre todo aquellas personas que ya tienen un reconocimiento social; sin embargo, una gran cantidad de estos contenidos está cargada de clasismo, racismo, sexismo, machismo y misoginia; lo que no puede tomarse como una “opinión”, sino como un reflejo de los contextos de violencia y discriminación que se mantienen y se reproducen, y en todo caso, debemos tomarlo como lo que son, delitos.

Como todos los derechos, ninguno está por encima de otro. La libertad de expresión, en el que se escudan siempre estas personas, no puede violentar otros derechos, ese tipo de actos violentan, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad, al desarrollo integral, a no vivir discriminación, el derecho a la vida, por mencionar algunos; pero ha pasado como un discurso que miles vuelven verdad al ser dicho por un personaje públicamente conocido y con gran alcance para normalizar las prácticas machistas y misóginas. Aún cuando es un gran número de personas que cada vez más rechazan estos pensamientos, observamos que otro gran número prefiere aplaudirlo y no reflexionar en sus propias prácticas discriminatorias.

Aunque muchas mujeres preferiríamos no tener que escuchar y hablar de machistas como un jugador de fútbol, que tiene la intención muy clara de reproducir un aleccionamiento patriarcal sobre “cuál es el lugar y el papel de las mujeres”, algo que durante siglos hemos ido modificando, y que precisamente se vuelve un objetivo de largo camino debido a estas resistencias. Sin embargo, nos sirve de ejemplo para profundizar en lo que a la fecha vivimos todos los días en nuestros espacios, la razón por la que el movimiento feminista se mantiene firme para hacer frente a un sistema presente en todos los ámbitos y que va más allá de personajes con poder de voz, sino de un problema estructural y sistemático, en el que deben poner atención las instituciones y las sociedades.

El poder que se sigue otorgando a los hombres sobre las mujeres continúa dando la pauta para violentar y discriminar a las mujeres y que nada pase, porque las instituciones no están sancionando, porque han quedado a deber en las políticas públicas para modificar estas conductas y pensamientos en la sociedad; pero tampoco hay una sanción social, sino una colusión en la mayoría de los casos, porque aún son millones los hombres que tienen arraigado un pensamiento machista y violento. Cuando una figura pública demuestra su mentalidad machista y misógina, no vuelve verdades esas conductas, socialmente se normalizan porque les dan un poder a estas figuras, y se demuestra el nivel de machismo social que prevalece.

Algunas de las posturas que se encuentran en las redes sobre no darle agencia a figuras como estas, responden a lo agotador que resulta para las mujeres tener que defender todo el tiempo los avances alcanzados, de seguir explicando a los hombres que aún no se hacen responsables, que “no entienden en dónde está el machismo en esas declaraciones”, que no quieren investigar o participar en espacios de reflexión para construir relaciones no violentas, posturas que le apuestan a usar otras narrativas que dejen de normalizar las violencias contra las mujeres y justificar esos mensajes de odio; son el ejemplo de lo que vivimos al lado de muchos que insisten en mantener condiciones de desigualdad, en mantener normalizadas estas conductas y prácticas porque es lo que aprendieron, sin cuestionarlo, porque ha resultado cómodo el recibir servicios de las mujeres, y eso tiene que denunciarse.

La feminista mexicana Marcela Lagarde, en su tesis doctoral Cautiverios de las Mujeres, hizo un estudio profundo sobre las condiciones de las mujeres en México, en su trabajo analiza las presiones sistemáticas y cómo para el hombre, “adquirir una esposa significa asegurarse un mundo privado propio, asentado en torno a ella y a sus cuidados. Con la adquisición de una esposa, el hombre se allega un territorio y un espacio de vida privado para ejercer su dominio, eje de su virilidad, de su condición masculina patriarcal”; un análisis que se nombró claramente en 1988 y que no sólo está vigente, sino que es añorado por aquellos que sienten perdidos estos privilegios de control.

Contrario a lo que se lee en redes, no sólo es cuestión de “si alguien desea tener una relación con un hombre con esa mentalidad, es libre, o que hay diversidad de parejas y que cada quien decide con quién estar y qué le funciona”; pues normalizar que las relaciones pueden basarse en dinámicas de poder y control perpetúa las desigualdades y las violencias, debemos erradicar la idea de que las mujeres son las responsables de vivir violencia, pensar que la masculinidad solo se vive de una manera y que ésta se base en modelos patriarcales, aunque sean sutiles, no abona nada a la erradicación de estas conductas, porque las prácticas machistas solo se acomodan en la modernidad, pero su base es el mismo sistema patriarcal.

Después de más de siete meses de la creación de la Secretaría de las Mujeres en el país, ha guardado silencio por los feminicidios, por las Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres, las desapariciones de niñas y mujeres, que son el resultado de pensamientos misóginos y machistas como los de personajes públicos; ahora se pronuncia por una declaración viral que solo es el reflejo de miles de hombres que violentan a las mujeres diariamente hasta quitarles la vida, esto solo demuestra la ineficacia de sus políticas públicas, así como la falta de sanción a los actos de violencia mediática y simbólica contra las mujeres.

No merecemos solo un pronunciamiento institucional, sino acciones reales que dejen de lado las narrativas oficialistas, que cumpla de forma contundente y estructural a los contextos que vivimos las millones de mujeres y niñas en México, la impunidad y corrupción ante estos delitos; hemos tenido que ser las organizaciones de la sociedad civil quienes impulsemos acciones de impacto y, aun así, existen quienes exigen más a las colectivas y organizaciones, y defienden la falta de respuesta e ineptitud institucional sin análisis ni crítica.

[email protected]