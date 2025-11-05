La violencia contra las mujeres practica inquisitoria que prevalecen en el tiempo

En la época que existió la Santa Inquisición se perseguía, torturaba y ejecutaba a mujeres que eran señaladas por realizar actos de herejía o brujería. Una simple acusación podía bastar para destruir una vida. Aunque esto paso hace más de 500 años, muchas de las prácticas que la caracterizaron siguen tan vigentes y adaptadas en la cotidianeidad de la vida, ahora la persecución o condena no son por hechos de herejía o brujería sino porque existe odio, desprecio o prejuicio hacia las mujeres y a este hecho se le conoce como misoginia.

La misoginia es una forma de discriminación y violencia de género que se manifiesta en actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales que buscan desvalorizar, controlar o excluir a las mujeres. Proviene de la educación machista que sigue transmitiendo estereotipos sobre lo que una mujer debería ser y tendría que hacer para ser considerada “buena mujer”.

Así como la inquisición castigaba a las mujeres que desafiaban el orden impuesto en esa época, hoy la violencia es una práctica que se ejerce para castigar a las mujeres que desafían los mandatos de género, por buscar autonomía, independencia económica, toma de decisiones o por estar en puestos con liderazgos. Ambos sistemas plantean como justificación la idea del buen comportamiento en el que si es necesario deberá usarse el castigo, eliminar o someter a la mujer que amenaza el orden establecido.

Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registrados en el periodo de enero a septiembre de este año, confirman que en Tlaxcala se cometieron seis feminicidios, lo que representa una tasa de 0.80 víctimas por cada 100 mil mujeres, superando incluso la media nacional, que se encuentra en 0.75.

El feminicidio se muestra como un escenario de castigo patriarcal, ya que la violencia que se ejerce hacia las mujeres, la exposición pública de sus cuerpos sin vida, busca enviar un mensaje de control, disciplina o castigo hacia las mujeres para que se comporten de la manera que nos enseña el patriarcado.

Aunque cambian los tiempos y los discursos, persiste la lógica de un poder que usa la violencia extrema como el feminicidio para reafirmar el dominio masculino y restringir la autonomía de las mujeres. Reconocer que en la actualidad existen practicas inquisitorias–misóginas es reconocer que la igualdad no ha sido alcanzada y que es urgente integrar acciones contundentes que vayan a la raíz de la problemática, mientras la sociedad siga tolerando las formas más sutiles de desprecio hacia las mujeres, la igualdad seguirá siendo una meta pendiente.

Combatirla es posible, de manera individual se puede empezar por hacer una revisión de las palabras que usamos al referirnos a las mujeres o de las bromas que hacemos o avalamos para denigrar a las mujeres, de las actitudes o maneras en qué nos relacionamos para ejercer control o dominio sobre ellas.

Ante esta situación, es necesario que, como sociedad, de manera colectiva rechacemos y denunciemos todas aquellas prácticas que violentan y denigran a las mujeres. Por su parte el gobierno debe operativizar programas con presupuestos asignados y debe contar con un funcionariado capaz, sabedor y conocedor, que brinde espacios de atención dignos para las mujeres y sus familias que sufren violencia y para quienes ejercen violencia proporcionen espacios donde puedan trabajar, reflexionar y transformar su violencia hacia actitudes de buen trato.

El conjunto de acciones individuales, colectivas y gubernamentales debe llevar a un cambio cultural que rompa estereotipos de género que reproducen desigualdades y violencias hacia las mujeres.