Miércoles, noviembre 5, 2025
OpiniónDerechos Humanos

La violencia contra las mujeres practica inquisitoria que prevalecen en el tiempo

Centro Fray Julián Garcés

En la época que existió la Santa Inquisición se perseguía, torturaba y ejecutaba a mujeres que eran señaladas por realizar actos de herejía o brujería. Una simple acusación podía bastar para destruir una vida. Aunque esto paso hace más de 500 años, muchas de las prácticas que la caracterizaron siguen tan vigentes y adaptadas en la cotidianeidad de la vida, ahora la persecución o condena no son por hechos de herejía o brujería sino porque existe odio, desprecio o prejuicio hacia las mujeres y a este hecho se le conoce como misoginia.

La misoginia es una forma de discriminación y violencia de género que se manifiesta en actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales que buscan desvalorizar, controlar o excluir a las mujeres. Proviene de la educación machista que sigue transmitiendo estereotipos sobre lo que una mujer debería ser y tendría que hacer para ser considerada “buena mujer”.

Así como la inquisición castigaba a las mujeres que desafiaban el orden impuesto en esa época, hoy la violencia es una práctica que se ejerce para castigar a las mujeres que desafían los mandatos de género, por buscar autonomía, independencia económica, toma de decisiones o por estar en puestos con liderazgos. Ambos sistemas plantean como justificación la idea del buen comportamiento en el que si es necesario deberá usarse el castigo, eliminar o someter a la mujer que amenaza el orden establecido.

Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registrados en el periodo de enero a septiembre de este año, confirman que en Tlaxcala se cometieron seis feminicidios, lo que representa una tasa de 0.80 víctimas por cada 100 mil mujeres, superando incluso la media nacional, que se encuentra en 0.75.

El feminicidio se muestra como un escenario de castigo patriarcal, ya que la violencia que se ejerce hacia las mujeres, la exposición pública de sus cuerpos sin vida, busca enviar un mensaje de control, disciplina o castigo hacia las mujeres para que se comporten de la manera que nos enseña el patriarcado.

Aunque cambian los tiempos y los discursos, persiste la lógica de un poder que usa la violencia extrema como el feminicidio para reafirmar el dominio masculino y restringir la autonomía de las mujeres. Reconocer que en la actualidad existen practicas inquisitorias–misóginas es reconocer que la igualdad no ha sido alcanzada y que es urgente integrar acciones contundentes que vayan a la raíz de la problemática, mientras la sociedad siga tolerando las formas más sutiles de desprecio hacia las mujeres, la igualdad seguirá siendo una meta pendiente.

Combatirla es posible, de manera individual se puede empezar por hacer una revisión de las palabras que usamos al referirnos a las mujeres o de las bromas que hacemos o avalamos para denigrar a las mujeres, de las actitudes o maneras en qué nos relacionamos para ejercer control o dominio sobre ellas.

Ante esta situación, es necesario que, como sociedad, de manera colectiva rechacemos y denunciemos todas aquellas prácticas que violentan y denigran a las mujeres. Por su parte el gobierno debe operativizar programas con presupuestos asignados y debe contar con un funcionariado capaz, sabedor y conocedor, que brinde espacios de atención dignos para las mujeres y sus familias que sufren violencia y para quienes ejercen violencia proporcionen espacios donde puedan trabajar, reflexionar y transformar su violencia hacia actitudes de buen trato.

El conjunto de acciones individuales, colectivas y gubernamentales debe llevar a un cambio cultural que rompa estereotipos de género que reproducen desigualdades y violencias hacia las mujeres.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...
Internacional

Lula da Silva rechaza incursión por tierra de EU en Venezuela; reitera mediar entre ambos países

La Jornada -
Afp Belén. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este martes una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:24

Se investiga a la Fundación Jenkins por posible lavado de dinero: García Parra

Yadira Llaven Anzures -
Desde hace aproximadamente seis meses, el gobierno del estado de Puebla inició acciones legales para investigar a la Fundación Mary Street Jenkins por presunto...
00:01:34

Sheinbaum ordena a la UIF revisar el caso de la Fundación Jenkins en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revise el caso de la Fundación Mary Street Jenkins en...

Hasta ahora, reducida la deportación de poblanos por el gobierno de Trump; van 7 mil

Yadira Llaven Anzures -
De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla, como resultado...

Más noticias

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Empresas deben atender la transformación digital para potenciar la productividad: Aceves

José Carlos Avendaño -
La directora general del Premio Nacional de Calidad, Ana Aceves Ramírez, instó a las empresas a asumir el modelo 2020 que resalta la necesidad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025