La violencia contra las mujeres ha dejado de ser puesta a un lado; realmente se afronta con estrategias: Nanide Gasman

Sobre la violencia persistente hacia la población femenina, Nanide Gasman Zylbermann, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sostuvo que la violencia contra las mujeres ha dejado de ser puesta a un lado, para realmente afrontarla con estrategias de prevención, atención y sanción.

En entrevista colectiva durante su visita al estado, anotó que este es un tema que se aborda y que es “importantísimo visibilizar”, pues hubo tiempos en los que no se hablaba de esta problemática, por lo que “afortunadamente” hay cada vez más consciencia de que existe, que no es natural y que no hay que aguantarla.

Refirió que todo el trabajo que se realiza de prevención, atención y sanción es esencial, así como lo es el que se hace con las organizaciones de mujeres y con los diferentes niveles de gobierno.

Dijo que por ello se han iniciado las actividades de la Estrategia de Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) 2024 (en un evento realizado este jueves en Tlaxcala), ya que es una forma de prevención primaria, es decir, desde las causas de la violencia.

La funcionaria federal remarcó que el objetivo es trabajar en reconstruir el tejido social, tener relaciones igualitarias e involucrar a los varones “para que también reconsideren su forma de ser hombres”.

Aseveró que actualmente “estamos en un momento importante, donde esto (la violencia contra las mujeres) dejamos de ponerlo a un lado, de no verlo, a realmente afrontarlo con estrategias de prevención, atención y sanción”.

En torno a los asesinatos perpetrados contra madres buscadoras en el país, respondió que se debe cambiar las mentalidades, porque “mientras haya un caso de violencia contra las mujeres, de cualquier tipo, como no es normal, no es suficiente, pero estamos trabajando y poniéndolo en la agenda y en la consciencia de las mujeres, como algo que hay que acabar”.

Mencionó que las a acciones realizadas al interior de las familias como en las comunidades y el estado, “es para realmente caminar hacia sociedades igualitarias y justas, donde la agresión ya no sea usada como una forma de resolver conflictos, sino el diálogo”.

Apuntó que la próxima administración federal debe seguir con la agenda de prevención de la violencia contra este sector y seguir con la creación de redes Mucpaz y de oportunidades “para las que menos tienen”, especialmente.

La funcionaria acentuó que el mensaje hacia los varones es muy claro: “Las mujeres y los hombres somos iguales; en la medida en que ellos entiendan y se permitan sentirse como iguales, van a ser más felices porque se les va a quitar la carga de todo lo que tienen que ser para ser machos alfa y van a hacer que la vida de ellas sea más feliz”.

Finalmente, la titular del Inmujeres afirmó que la Federación trabaja en pacificar a la República mexicana y que la violencia ha disminuido.