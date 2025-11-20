Jueves, noviembre 20, 2025
La UATx ha sabido preservar su autonomía y se ha mantenido al margen de fanatismos y dogmas: rector

Dania Corona Muñoz

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz que subrayó que uno de los mayores logros de la institución ha sido preservar su autonomía, manteniéndose al margen de ideologías políticas, partidarias, fanatismos y dogmas.

Además, afirmó que la UATx ha defendido históricamente su esencia laica, lo que ha permitido garantizar una formación académica libre, crítica y orientada al bien común. De igual manera, prosiguió, ha contribuido de manera determinante al desarrollo económico, social y político del estado, al formar a más de 150 mil profesionales que hoy participan en el sector productivo y en la función pública.

“Nuestra universidad emerge y vive un posicionamiento inédito en su historia. Contribuye al conocimiento significativo para la transformación de la educación”.

Lo anterior lo expuso durante la Sesión Pública y Solemne del H. Consejo Universitario por el 49 aniversario de la UATx, acto en el que recordó que el Congreso del estado decretó colocar con letras doradas la denominación “Universidad Autónoma de Tlaxcala” en el muro de honor del pleno del recinto parlamentario, reconociendo la trayectoria y contribución de la institución. Con este acto, el rector Serafín Ortiz nombró el 24 de mayo como el Día de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

En su discurso, reflexionó sobre la historia de la universidad, sus inicios con solo cuatro licenciaturas y una carrera corta, y el impacto de la UATx en la educación y la sociedad tlaxcalteca. “Al transcurrir del tiempo se acumulan los recuerdos. Al fin, la trayectoria personal es efímera, transitoria, sin embargo, la humanidad es infinita. En este aniversario es menester hacer un balance de nuestra historia, ya casi cincuentenaria”.

Destacó la autonomía de la universidad, la consolidación de su esencia laica y el fortalecimiento de un modelo educativo basado en valores humanistas y capacidades integrales –el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC)–, que ha permitido formar profesionales de alto nivel con impacto nacional e internacional.

El rector subrayó que la universidad ha impulsado la investigación, la innovación y la participación social, formando profesionistas con visión democrática, ética y compromiso con el bien común. Además, mencionó la construcción de la Torre de Rectoría, que incluye un auditorio de educación inicial, aulas interactivas y espacios administrativos, como ejemplo de modernización institucional.

En el ámbito cultural, Ortiz resaltó la importancia de la música y las artes en la UATx y reconoció la trayectoria de Alberto Moreno Martínez. “En todos los órdenes la Universidad Autónoma de Tlaxcala cumple la doble función: su función civilizatoria y de culturización global de nuestra sociedad”, señaló.

Y es que en la ceremonia se entregó la presea Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica al músico tlaxcalteca Alberto Moreno Martínez, originario de El Carmen Aztama, por su destacada trayectoria nacional e internacional y su labor como director de la Orquesta de Cámara de la UATx desde 1997.

Moreno Martínez expresó su emoción: “Es el momento más feliz de mi vida”, y reconoció la iniciativa del rector en proyectos como los Jueves de Sinfonía.

Agradeció la distinción y destacó la relevancia de la música como herramienta de unión y bienestar emocional: “Construir orquestas, construir música, es construir lugares para sanar el alma, sanar los corazones. Y eso es una verdad muy importante para las universidades, para los centros de estudio”.

Finalmente, el rector reiteró el compromiso de la UATx con la educación de calidad, la investigación y la cultura, consolidando la universidad como un referente nacional. “Hoy festejamos nuestra trayectoria y el impacto social de nuestra alma máter. Reconocemos a quienes han coadyuvado al crecimiento y consolidación de nuestra universidad sobresalientemente”.

