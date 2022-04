La trata de personas en México sigue siendo grave

El 30 de marzo del año en curso, desde el Centro Fray Julián Garcés, realizamos el foro “Políticas públicas educativas para la erradicación de la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala”, como parte de éste, el Mtro. Juan Manuel Meixueiro Alarcón expuso la situación actual sobre la trata de personas en México, tomando como base “El Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que recupera información del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021.

Algunos datos relevantes del Diagnóstico en mención, son los siguientes: Se indica que mil 490 hombres mayores de edad y cuatro hombres menores edad fueron indiciados e imputados por el delito de trata; por lo que respecta a las mujeres indiciadas e imputadas por este delito fueron 712 mujeres mayores de edad y cuatro mujeres menores de edad. Podemos observar que, del total de personas imputadas, 68 por ciento son hombres y el 32 por ciento mujeres.

También se identificaron 3 mil 896 víctimas del delito, de las cuales 2 mil 934 fueron mujeres, 798 hombres y 164 personas no se identifica su sexo. De las mujeres identificadas, mil 45 corresponden a mujeres de menos de 18 años, es decir, que del total de víctimas mujeres 36 por ciento fueron menores de edad. Igualmente, del total de los hombres, 505 corresponden a personas con menos de 18 años, llama la atención que 63 por ciento de víctimas hombres sean menores de edad. Como podemos observar, del total de personas víctimas, el 75 por ciento son mujeres, el 21 por ciento son hombres y del 4 por ciento no se identificó el sexo.

Los datos antes expuestos confirman que las mujeres y niñas son en gran medida las víctimas y los hombres son los victimarios.

Por lo que respecta a la información sobre el estado de Tlaxcala, se identificaron 46 víctimas durante el periodo que informa el diagnóstico y se iniciaron 48 carpetas de investigación, destacándose los años 2018 y 2020, con 21 y 15 carpetas respectivamente. Se indica también que Tlaxcala es uno de los siete estados de la República donde se reportaron mujeres y hombres menores de 18 años de edad indiciados e imputados por delitos relacionados con la trata de personas. El Diagnóstico indica que Tlaxcala cuenta con la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas de Tlaxcala, sin embargo, no informó si cuentan con un presupuesto propio e indicó que no cuenta con personal para la atención a víctimas. El gobierno del estado de Tlaxcala reconoció que no cuenta con un protocolo especializado para la investigación de los delitos y para la atención a sus víctimas. Y como un dato grave y preocupante se muestra que el acceso de las víctimas a la justicia es casi nulo pues, en ese periodo, solo existió una sentencia condenatoria firme, es decir, el 2.1 por ciento con respecto a las carpetas de investigación iniciadas.

Aunque el diagnóstico no muestra toda la realidad de la problemática –pues como lo hemos señalado en otros momentos, hasta el 99 por ciento de denuncias puede ser parte de la cifra negra–, sí muestra parte de ella y su gravedad, misma que es resultado de la falta de políticas públicas articuladas, eficaces y continuas, pues ni en el país ni en el estado de Tlaxcala se cuentan con los programas para atender este delito.

En Tlaxcala, la sociedad civil y la academia hemos insistido que para enfrentar la problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, además de contar con el programa estatal que articule la política pública, las autoridades deben tener una adecuada compresión del delito y en caso de omisión deben ser sancionados. También es necesario desestructurar los procesos mediante los cuales se generan los mercados de explotación, lo cual implica generar procesos educativos con niños y adolescente, y reeducativos con jóvenes y hombres adultos, sin esto, en cinco o 10 años estaremos viendo cifras iguales o peores.