La trata de mujeres ya está articulada con otras formas de delincuencia organizada en Tlaxcala: Yglesias

En Tlaxcala, la trata de mujeres con fines de explotación sexual ya está articulada con otras formas de delincuencia organizada que cada vez se hace más compleja porque el narcotráfico de otros lugares del país opera libremente, aseveró la consultora Ixchel Yglesias González Báez.

Desde el año 2015 “veníamos mapeando” el consumo de drogas por parte de jóvenes “iba aumentando en diferentes comunidades” del estado; dentro y fuera de las escuelas nadie tenía identificado a quien o quienes la vendían, señaló.

Pero ahora -enfatizó- ya ubican a narcomenudistas, “en qué casas venden”, es gente de las localidades vinculanda con otros grupos, por eso “el tema de la delincuencia organizada en el estado se está empezando a complejizar”.

La también antropóloga social feminista refirió que el mapa “no es muy claro porque esto está aumentando” en todo el estado desde la administración estatal actual.

Por ello, acentuó que el fenómeno de la explotación sexual “ya está empezando a convivir con otras formas de crimen organizado que no se veían”, pero “no solo son los propios proxenetas los que se están dedicando”, pues el narcomenudeo devela “que ya hay otros grupos o cárteles operando en distintas comunidades”.

Remarca que la trata de mujeres y niñas “es un tema de delincuencia organizada” y las investigaciones realizadas arrojan que los proxenetas tratantes “han entendido” el proceso y han adaptado su forma de operar para que no encuadre en lo establecido en las leyes en México ni en el derecho internacional, que la definen como captación, traslado, acogida o recepción y explotación.

Como ya se ha explicado en diversos espacios, “ellos enganchan a las mujeres, establecen una vida conyugal con ellas” y posteriormente empieza la explotación, por lo que al no ver a más de dos actores se cree que no hay delincuencia organizada, pero “por supuesto que hay una red”, solo que el modus operandi es otro, recalcó.

Además los tratantes -remarcó- tienen claro que el gobierno “no entiende” lo que es la delincuencia organizada en la forma de cometer este delito en el estado, por lo que adaptan su forma de operar, “de tal forma que, en el mejor de los casos, las sentencias son por lenocinio”.

Ante esta realidad compleja, se requieren medidas de atención y de prevención, no solo desde la sanción, “sino también desde escuchar que está pasando en las escuelas”, pero hay planteles donde la respuesta de docentes o directivos es de hermetismo o desinterés a lo que especialistas pueden aportar a través de pláticas.

“Hemos pedido apoyo al DIF, tenemos estudiantes violadas, desaparecidas, y estudiantes proxenetas, a alumnos cuyos padres se dedican al sicariato. Eso se vive en las escuelas del estado y la gobernadora Lorena Cuéllar dice que no, como en la entrevista en la que dijo que, ‘gracias a Dios’ no hay trata en Tlaxcala'”.

El Centro Fray Julián Garcés ha evidenciado que en 11 meses de este gobierno solo se ha abierto una carpeta de investigación por trata, por lo es claro que hay instrucción de no iniciar estos expedientes por este delito, pero eso no quiere decir que no lo haya tanto en calles como en bares.

La consultora plantea la necesidad de documentar los delitos o formas de violencia y denunciar, pero en caso de temor, acudir con la sociedad civil organizada “porque este tipo de batallas no se ganan de forma individual”.

Porque -reprochó- sí estamos viviendo con un gobierno estatal “represor y vengativo, que calla las voces que le dice cosas, que quita trabajos, que bloquea, quiere que tengamos miedo y no nos movamos, la apuesta está en construir comunidad, porque es una gobernanza a partir del control social establecido por la violencia”.

Instó a seguir pidiendo justicia aun cuando esta administración “de Lorena Cuéllar no escuche” ni a víctimas ni a colectivos, ni asigne presupuesto para cumplir el Programa Estatal contra la Trata, pero que continúa con la simulación.

La marcha de mujeres del pasado 8 de marzo representa el hartazgo de miles de mujeres por desapareciones, asesinatos, feminicidios y otras violencias, por las que exigen sanciones porque es su derecho y es obligación del gobierno atender, pero no con tanquetas de agua ni con gases lacrimógenos, como lo hizo, “no con autoritarismo”, expresó.

Yglesias Báez lamentó que ha habido ruedas de prensa de la academia con el Centro Fray Julián Garcés, a las que solo se presentaron dos medios de comunicación, entre ellos La Jornada de Oriente, pues “ya no llegaban más periodistas o sea hay instrucciones de callar de no mostrar la realidad que se está viviendo”.