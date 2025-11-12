La torre de Babel científica. En los corredores del poder académico mexicano, particularmente entre las élites del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), opera un silencioso desprecio epistemológico.

Este desdén, arraigado en el paradigma positivista y medido por publicaciones en revistas indexadas en inglés, ha creado una fractura profunda entre la ciencia de prestigio y los saberes relevantes para la sociedad mexicana.

La consagración de este modelo ha convertido a los investigadores en productores de papers para audiencias extranjeras. Mientras, se margina sistemáticamente el conocimiento situado, los saberes comunitarios y la investigación publicada en español que aborda problemáticas locales.

Quienes se atreven a priorizar el impacto nacional sobre el factor de impacto internacional son frecuentemente relegados, considerados académicos de “segunda categoría” dentro del sanctasanctórum del SNI.

Esta dinámica reproduce un colonialismo cognitivo donde el valor del conocimiento lo determinan estándares ajenos a nuestras realidades.

Mientras México enfrenta crisis complejas en salud, medio ambiente y cohesión social, gran parte de su mejor talento científico responde a incentivos que premian la conversación con colegas en el extranjero antes que la resolución de problemas en las comunidades aledañas a sus campus.

El resultado es una paradoja perversa: tenemos científicos reconocidos internacionalmente que son irrelevantes localmente, y saberes locales vitales que son invisibles para el sistema científico. Esta torre de Babel académica, donde solo se escuchan las voces que hablan el lenguaje hegemónico de la ciencia global, necesita ser desmantelada.

Urge reconfigurar los criterios de evaluación para reconocer el valor del conocimiento contextual, la divulgación en español y la co–construcción de saberes con las comunidades.

La verdadera excelencia científica no debería medirse solo por citas en revistas extranjeras, sino por la capacidad de dialogar con los saberes del Sur y contribuir a construir un México más justo y soberano.