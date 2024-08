La tlaxcaltequidad es de todos los días. El desconocer la existencia de Tlaxcala desata tormentas de reacciones en redes sociales. Mientras algunos se ríen, otros se indignan. Sin embargo, esta controversia brinda una oportunidad única para reflexionar sobre la identidad como tlaxcaltecas.

Desde siempre los tlaxcaltecas han demostrado una notable capacidad para preservar su identidad étnica y cultural. Los antepasados no solo fueron aliados estratégicos de los españoles, sino que también se convirtieron en colonizadores clave del norte de la Nueva España.

En lugares como San Esteban de la Nueva Tlaxcala (hoy parte de Coahuila), los ancestros mantienen celosamente su autonomía y pureza étnica, resistiendo la asimilación y defendiendo sus privilegios.

Esta conciencia de la “tlaxcaltequidad” no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que continúa dando forma a la identidad hoy. Se manifiesta en las tradiciones, y en el orgullo que se siente al contar la historia.

El desconocimiento sobre su existencia no disminuye la importancia histórica ni la riqueza cultural. Por el contrario, debería motivar a alzar la voz aún más fuerte. La “tlaxcaltequidad” del siglo XXI no se trata solo de defender la existencia, sino de celebrar la singularidad y contribución a la nación mexicana.

Como tlaxcaltecas modernos, se tiene la responsabilidad de educar a otros sobre la historia y cultura. Debe aprovecharse la atención mediática para mostrar al mundo quiénes son los tlaxcaltecas: un pueblo con una identidad fuerte, una historia rica y un futuro prometedor.

Que algunos no los conozcan no es su fracaso, sino su pérdida. Tlaxcala no necesita la validación de nadie para existir. Aquí han estado por siglos y seguirán estando, orgullosos de su herencia y confiados en su destino.

La tlaxcaltequidad no es solo el pasado; es el presente y el futuro. La tlaxcaltequidad es de todos los días.