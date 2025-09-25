La tercera cara de la moneda. El documental

A partir del triunfo del bando liberal sobre el conservador, saldo de la fratricida lucha desarrollada a lo largo del campo de batalla que fue el siglo XIX mexicano, hubo un proceso de estigmatización contra Tlaxcala. Desde los albores del discurso nacionalista criollo, a finales del siglo XVIII, se fraguó una narrativa maniquea que contrapunteó a los perversos españoles contra los impolutos indios derrotados, con los mexicas a la cabeza.

En medio, como una suerte de tercera cara de la moneda, se encontraba Tlaxcala, alineada en el bando de los traidores a su raza, según la óptica decimonónica. Esa versión se mantuvo a lo largo del régimen emanado de la Revolución.

Durante siglos, se ha apedreado a esta nación en los callejones de la historia oficial. Desde los libros de texto, hasta el troleo en las plataformas digitales, se ha impuesto una narrativa colmada de vituperios. Pocos han sido los esfuerzos para contrarrestar ese relato denigrante. Aunque algunos intentamos contrarrestar esa leyenda negra y simplista.

Hace ocho años tuve la oportunidad de dirigir un documental que muestra lo que di en llamar la tercera cara de la moneda de aquel periodo, sumamente traumático y tergiversado. El punto de partida fue la alianza establecida por la confederación tlaxcalteca con las fuerzas encabezadas por Hernán Cortés. El resultado es un material audiovisual que recoge los testimonios de los pesos pesados de la investigación histórica de México.

Gracias al apoyo de instituciones como la Secretaría de Cultura federal y el entonces Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, pude entrevistar a Miguel León–Portilla (QEPD), Eduardo Matos Moctezuma, Alfredo López Austin, Antonio Velasco Piña y Guilhem Olivier, además de Aurelio López, Ramón Santacruz, Nazario Sánchez Mastranzo y Eduardo Contreras (investigadores del Centro INAH–Tlaxcala), a los que se sumaron los jóvenes historiadores tlaxcaltecas Virginia Polvo y Ángel Saavedra. La visión de conjunto ofreció un panorama alternativo a la narrativa imperante sobre aquella alianza.

Como expliqué el día que se presentó el documental, el pacto entre tlaxcaltecas y europeos representó el punto seminal de lo que acabaría siendo la Nueva España y posteriormente México. La derrota militar de la Triple Alianza solo pudo ser posible gracias a los contingentes aportados por Tlaxcala, cuyos dirigentes diseñaron la estrategia de someter a los aliados de los mexicas, como los altepeme de Tepeaca, Quecholac y Acatzinco, entre otros. La intención era cercar y estrangular a Tenochtitlán, en cuyo asedio por supuesto sobresalieron los guerreros tlaxcaltecas. No menos de 20 mil hombres aportó la confederación.

Tengo en mente las aseveraciones que me compartió León–Portilla sobre la singularidad que representaba Tlaxcala en el concierto de lo que ahora llamamos Mesoamérica; destacaba como un hecho único en el Altiplano central que hubiera una organización política bajo una cuádruple dirigencia.

En tanto, Matos Moctezuma me refirió que aquella alianza acabaría por tener un impacto duradero en la estructura política del futuro virreinato, mientras que Guilhem Olivier subrayó la capacidad militar de Tlaxcala, que mantuvo su independencia, a pesar de las acometidas de Tenochtitlan y sus estados aliados y vasallos (como Cholula), a quienes los tlaxcaltecas acabarían cobrándoselas caro. Olivier también tenía presente, y así me lo dijo, sobre el papel que tuvieron los tlaxcaltecas en la conquista y colonización de otras regiones, como el Septentrión o la campaña de Pedro de Alvarado a Guatemala.

Como se consigna en La tercera cara de la moneda y en los documentos que le dieron forma, aquella alianza fue uno de los más sólidos eslabones de la primera globalización, efectuada por los reinos ibéricos. Si bien no hubo soldados tlaxcaltecas combatiendo en el Extremo Oriente, sí hay constancia de su participación en numerosas expediciones.

Durante 300 años, la élite tlaxcalteca peleó que la Monarquía Católica (concepto que siguen François–Xavier Guerra y Tomás Pérez Vejo) reconociera el papel que jugaron sus ancestros en la obtención de este reino, que acabaría siendo la joya más preciada del paquidérmico imperio. Esa lectura del pasado es la que se refleja en La tercera cara de la moneda. Hasta ahora, ningún otro documental ha reunido a historiadores, arqueólogos, escritores y antropólogos de ese calibre. Y difícilmente podrían volver a reunirlos.