La tentación del endeudamiento

Hasta septiembre de 2023, la única entidad federativa sin deuda pública era Tlaxcala, de acuerdo con un reporte emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “De las 32 Entidades Federativas, Tlaxcala no tienen deuda pública contratada por el Gobierno estatal”, asienta el documento, al 30 de septiembre de 2023.

Ese informe de Hacienda fue notoriamente celebrado por las autoridades estatales. Se presumió por todos los medios posibles. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador elogió la situación en una de sus maratónicas mañaneras. De paso, reconoció al principal arquitecto de esa medida: José Antonio Álvarez Lima.

Ya en otras oportunidades el tabasqueño había encomiado la decisión que en su momento tomó el apizaquense durante su gestión como gobernador de Tlaxcala, que se sustentaba en una medida establecida en la Constitución local: un candado de 3 por ciento de endeudamiento máximo, con respecto al presupuesto del estado. Era un principio casi sacrosanto.

De hecho, Álvarez Lima sacó proyectos como el boulevard La Libertad, que en su momento fue un adecuado desfogue al tráfico vehicular de la ciudad rielera. Otro proyecto relevante fue el centro cultural La Libertad, gracias al impulso que dio en su momento Verónica Rascón a las artes en la entidad (en otra oportunidad hablaré de ello, ya que fue una época dorada en esa materia para Tlaxcala, que me tocó ver en directo).

Ante las severas limitaciones de recaudación local, la decisión más inteligente era evitar la contratación de empréstitos. La obra pública, el financiamiento de proyectos, la ejecución de obras se ajustaría al tope de gasto asignado a la entidad, de acuerdo con las participaciones federales, que es de lo que se nutre el presupuesto de la hacienda local.

Aunque durante la administración de Alfonso Sánchez Anaya hubo algunos amagos por ampliar el candado de endeudamiento, el perredista respetó lo dispuesto por Álvarez Lima. Quien no resistió la tentación fue el neopanista Héctor Ortiz.

Apoyado en una Legislatura a modo, Ortiz pudo reformar la Constitución del estado, apoyado en la bancada panista, de frágil mayoría, por lo que tuvo que recurrir a algunos peones priistas, como Aristeo Calva y Oliverio Pérez (¿alguien se acuerda de él?). A ellos se sumaron los “socialistas” Roberto Núñez y Luis Salazar, además de la “ecologista” Eloísa Espinosa.

Así se construyó la mayoría calificada necesaria. Por cierto, no recuerdo que ningún panista se rasgara las vestiduras por haber recurrido a legisladores emanados de otros partidos políticos para sacar adelante el cambio.

Aunque la intención original era la de borrar del texto constitucional cualquier rastro de candado, finalmente la reforma subió el porcentaje de endeudamiento, que pasó de 3 a 20 por ciento. Una tajada significativa.

El parche quedó así: “Toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura local, en los términos siguientes: a) Para el Gobierno del Estado no podrán ser mayores al veinte por ciento del equivalente al presupuesto anual del Estado durante el ejercicio fiscal respectivo”.

Una y otra vez, la administración orticista había clamado por un aumento del techo de endeudamiento, según ellos para hacer frente a obligaciones como el déficit en el sector educativo. Sin duda sale carísimo mantener al magisterio tlaxcalteca. Ojalá el nivel educativo y de compromiso estuviera a la altura de la inversión que demanda. La realidad es que se ha convertido en un barril sin fondo.

Curiosamente, de aquel sexenio nos quedaron dos obras emblemáticas por su inutilidad: la Plaza Bicentenario (es cierto, financiada principalmente con recursos federales, en el marco del derroche calderonista con motivo de la conmemoración del bicentenario del inicio de la guerra de Independencia y del centenario de la Revolución; sólo acuérdense de la malhadada Estela de Luz, que costó 1,304,917 millones de pesos, aunque su presupuesto original era de 393 millones. La suavicrema es el trágico ejemplo de la corrupción y dispendio que marcó aquellos años de abundancia petrolera).

La otra obra perfectamente inútil es el llamado Puente 2010, que ya es un amargo chiste local, porque por debajo del puente pasan 2 mil autos y solo 10 por arriba: el país del revés. Ambas obras, la Plaza Bicentenario y el Puente 2010, son un ejemplo del manual del despilfarro y de la inadecuada gestión del dinero cuando este llega a carretadas, sin ningún tipo de restricción ni de vigilancia.

Ahora se ha vuelto a encender el cosquilleo de la contratación de deuda. Por cierto, el más reciente reporte de la Situación de la deuda pública de entidades federativas, municipios y sus respectivos organismos públicos, correspondiente a junio de este año, sigue reconociendo a Tlaxcala como la única entidad sin deuda pública.

La historia reciente nos indica que los gobiernos municipales son sumamente ineficaces en la gestión de este tipo de compromisos. Ahora que de nueva cuenta se ha activado ese hormigueo, he escuchado a algún alcalde decir que, si contrata deuda, sería para construir una alberca.

¿Así o más surrealista el asunto? Digo, ahora que estamos celebrando el centenario del surrealismo, vale la pena destacar lo que alguna vez dijo André Bretón, el gurú de ese movimiento artístico: “México es un país surrealista”. ¿Será que se está olvidando el principio de no robar, no mentir, no traicionar?