La semana de la historia

Siempre que los representantes de Estado, diplomáticos o políticos tienen invitados, suelen, al igual que muchos sectores poblacionales, sacar las mejores ropas, los mejor platos, los mejores cubiertos, las mejores viandas, bebidas, repasar los modales y, además, desempolvar el capital cultural que se posea.

Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez, así como un sector del gabinete y del gobierno federal, hicieron lo propio, mostraron formalidad, cordialidad, respeto y las mejores sonrisas para el visitante. Pero también, hay que decirlo, desempolvaron su capital cultural y decidieron ponerse muy históricos.

Quizá por los festejos del día de la bandera, por la profunda afición que tienen el presidente y su esposa por la historia o quizá también por la distinguida visita del presidente de la república de Argentina, Alberto Fernández.

De él mismo, es importante destacar que, durante una conferencia de prensa mañanera le cedieron unos minutos para enviar un mensaje al pueblo de México. El presidente de Argentina, Alberto Fernández subrayó en su locución al menos cuatro puntos que resultan muy importantes destacar: 1) los valores políticos de su homólogo mexicano, señaló que México es otro país con Andrés Manuel López Obrador como presidente; 2) valoró su desempeño cuando el país pasaba por tiempos difíciles, celebró que por fin los mexicanos teníamos al presidente que merecíamos, un presidente con valores morales y éticos; 3) sostuvo que anhela estrechar el vínculo de México con el pueblo argentino y; 4) El tema del asilo político fue central en su discurso. Alberto Fernández mostró a las y los mexicanos un ejemplar manejo del uso de la memoria política y del conocimiento histórico. Aplaudió la valentía y el compromiso del Estado mexicano al ser sede de los asilos políticos durante el siglo XX, principalmente, del asilo a las y los argentinos que salieron de su país por la persecución política de la dictadura del general Videla. Es importante destacar que el gobierno que abrió los brazos a las y los perseguidos políticos y lo abrazó a través del asilo, no fue el gobierno del señor López, sino ese otro gobierno que fue candil de la calle y oscuridad de su casa, abierto a los ojos internacionales y dando palo a discreción a toda la oposición y disidencia local. De cualquier forma, el presidente de México tomó los agradecimientos como propios, a final de cuentas, bajo su lógica, el Estado es él.

En la secuencia de la afición y el diálogo histórico, se sumó también la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, quien preside la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de México.

Durante los festejos del día de la bandera, la coordinadora de la memoria y la cultura arengó sobre la caída del apóstol de la democracia, Francisco Madero, lo que para ella fue una “quincena trágica”.

La titular de la Coordinación Nacional de la Memoria y Cultura en México sentenció que los causantes de la caída de Madero fueron los medios de comunicación, lo grave no es la falta de conocimiento histórico, que sabemos la primera dama los tiene, sino el perverso uso político de la historia para apologizar las labores de su esposo el presidente López en el poder. El mal uso del pasado para referirse al presente y comparar los medios de comunicación de 1913 con los medios de comunicación actuales no es sólo un despropósito, es un absurdo.

Aseverar, de una forma tan irreflexiva que la prensa mexicana es hoy igual a la prensa de 1913, esa prensa que cuestionó, crítico los nulos logros y azuzó al pueblo contra el apóstol de la democracia. Esto es más que una manipulación vulgar de la historia, es una manipulación tan grande como la mentira que reviste. La cosa es montarse en la historia para darse seriedad a los argumentos.

La prima dama recordó aquella célebre frase que profiriera uno de los presidentes más represivos y autoritarios de la historia de México al reclamar a la prensa del país hablar bien del gobierno “La prensa debe hablar de lo positivo que hace el gobierno, de lo negativo cualquiera lo hace. El reto es hablar bien de lo que se hace en México”. Es la semana de la historia.

Con broche de oro cerró la semana de la historia Andrés Manuel López Obrador, ilustrado caballero y docto presidente de la República mexicana. Durante una celebración del Plan de Iguala, en el cerro Tlahuahue en Guerrero, el mandatario recordó que en la entidad fueron desaparecidos 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sentenció que la verdad histórica elaborada por el régimen del PRI de la mano de Peña Nieto se había derrumbado. Aunque no sabe aún dónde estén los estudiantes, sentenció que no se darán por vencidos en su búsqueda. Convocó a todo el pueblo para que ayuden con información, es urgente se haga justicia sentenció; es imperante castigar a los culpables. Dijo que “Ayotzinapa es una espina en el corazón de los mexicanos”. El presidente fue tajante: se saldará la deuda con los muchachos, se erradicará las componendas y se llegará a la verdad, pues en su gobierno hay sinceridad política.

No creemos sea ignorancia histórica la que armoniza las palabras del señor presidente, no creemos sea desmemoria la escritura de su guión, pero confirmar con sobrada arrogancia y un tono tan temerario que en México “no se ha escrito la historia de la represión” y, además, asegurar que ésta historia “seguramente sería cruel e inhumana” es una injusticia no sólo histórica, sino también ética y moral. No se puede negar la historia misma, no se puede apologizar lo absurdo.

Señor presidente, el uso político del pasado para situarse cómodamente en el presente es un acto que evidencia su deshonestidad política, no es un asunto de voluntad, de reinventar la historia a modo negando el pasado y sus narrativas.

México no tiene una espina en el corazón, tiene cientos de miles de espinas en todo el cuerpo, es un ferocactus que en estado de inanición espera justicias, no requiere de buenos consejos ni de más narrativas mentirosas, amañadas a gusto de la más profunda perversidad. La esperanza del cambio muere nuevamente por las palabras más desatinadas del señor presidente. Así nuestra semana de la historia.

Mejor es que regresemos al lúdico y sano chismorreo mañanero.

[email protected]