La salud mental juega un papel determinante en una competencia

“En cada competencia los nervios son normales, el estrés se eleva, hay ansiedad, incluso la desconcentración, pero hay que aprender a generar estrategias para enfrentarlos. En el tiro con arco es muy importante el manejo de la respiración y de pensamientos para lograr los objetivos”, afirmó Héctor López Huesca, maestro en psicología del deporte e integrante de la delegación de Querétaro que participa en la Olimpiada Nacional CONADE 2025.

Al final del día, dijo, no solo son deportistas, son personas y si hay algo en casa, la escuela, o sus relaciones sociales, indudablemente les afecta. Aseguró que al igual que se hacen ejercicios de calentamiento en la parte física, también en la mental.

“Es bien importante que estén concentrados justamente durante la competencia ayudarles a que escuchen al entrenador, porque muchas veces entre que se me fue una flecha o perdí el set, me pierdo. Ahí es ayudarles a regresar y un poquito lo que vimos al final, la contención emocional cuando no se dan los resultados que esperan, ese ánimo de hacerles ver que en muchas ocasiones lo hacen bien, pero todos venimos a ganar y hay que darle valor también a lo que hacen los otros competidores”, señaló.

López Huesca sostuvo que, si el arquero acaba de perder, o no continúa en la competencia, le dicen: “tristea un poquito, échate una lloradita y ni hablar. Son chicos, abajo de sub-18 a sub-24, la mayoría niños. Y créeme que Messi, Cristiano Ronaldo, los mejores arqueros del mundo, han llorado y se han frustrado. Todos tenemos ese derecho a fallar, no todos podemos hacerlo y cuando triunfan felicitarlos”, refirió.

Nydia Guadalupe Mendoza Velarde, psicóloga de la delegación de Baja California, aseguró que gran parte de los resultados que obtienen los arqueros tiene que ver con la actitud, la forma de afrontar las emociones a la hora de una competencia que es muy diferente al momento de los entrenamientos.

“La respiración influye para que en la línea de tiro tengan presente el trabajo previo al momento de la competencia, que tiene que ver con el manejo de la emoción que generalmente es ansiedad. La ansiedad por lo regular nos genera esta angustia, esta incertidumbre y mientras ellos estén más tranquilos, como dicen los espartanos, aquietando el corazón, ellos van a poder tener un mejor desenvolvimiento”, comentó.

Dijo que en los segundos en los que los pensamientos vuelan una palabra de aliento nunca sobra. “Cuando ellos se acercan a la reja y hablan conmigo, les digo: “¿Qué hora es Baja?”, y cualquiera de ellos en donde están me responden ahora o nunca, doctora. Vuelven a su línea de tiro, buscan el amarillo y eso es un momento de paz cuando liberas la flecha, se va con ella toda una descarga de adrenalina y emociones que no tiene comparación con otros deportes”.

José Carlos Jiménez Sasian, psicólogo del equipo de arqueros de Nuevo León, destacó que esta atención ya es solicitada con más demanda por parte de atletas e incluso entrenadores y, por ello, tienen que estar muy actualizados. Explicó que en competencia siempre habrá momentos de presión, incluso de lesiones, de tristezas, pero el punto es siempre buscar cómo salir de ella lo más rápido posible y salir fortalecido.

“En el caso de algún ataque de ansiedad, por ejemplo, que a veces pasa, ahí sí intervenimos directamente, porque definitivamente los papás o los compañeros no tienen las herramientas para actuar en ese momento y ahí es donde solemos intervenir, intentamos regular un poquito la respiración, los pensamientos, a veces hay mucho tiempo para hacerlo, a veces estamos en medio de una ronda y hay que hacerlo en cuestión de segundos y ese es el único momento en donde realmente intervenimos en una emoción”, explicó.

Añadió que el equipo multidisciplinario siempre tiene que buscar las maneras de que el atleta se mantenga lo más sano posible a nivel físico y mental; “siempre tenemos que ir trabajando las dos partes para que se mantenga siempre lo más saludable posible. Valoremos primero la salud mental de los deportistas antes que el rendimiento”, concluyó.