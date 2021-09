La salud en los gobiernos locales

La salud es uno de los principales componentes de la calidad y bienestar de vida de la población. Su atención requiere la corresponsabilidad de los diversos actores involucrados, la persona, la familia, las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, y desde luego el mercado farmacéutico y tecnológico. De hecho, como se observó durante los primeros meses de la pandemia, no sólo las instituciones de salud pública no estaban preparadas con médicos, hospitales, camas, ventiladores y demás, sino también ésta mostró que muchas de las personas no consideraban la salud como un pilar fundamental en su vida, a simple vista el gasto de bolsillo para la atención a la salud es paupérrimo, hecho que ha determinado que el problema de salud pública recaiga básicamente en el sector público, es decir, en las distintas instituciones del gobierno llámese IMSS, ISSSTE, Sesa, hospitales militares y recientemente el Insabi. Esta concentración en la atención ha presentado un problema estructural, el enfoque, pues persiste el curativo, más que el preventivo, éste se centra en la atención cuando ya se presenta la enfermedad y no en la detención temprana o en políticas y programas que monitorean el estado de salud de la población de manera habitual. En ese sentido, los gobiernos locales pueden aportar sin duda en la detención temprana y en el monitoreo con efectos en la calidad de vida.

En los gobiernos locales, también conocidos como municipios, se encuentra básicamente un primer nivel de atención a la población, los famosos centros de salud, éstos son para muchos el primer contacto para recibir atención médica y son las instancias que por su presencia territorial pueden y deben tener el pulso de la salud de la población que ahí radica. Históricamente en los centros se realizan censos anuales casa por casa para tener datos sobre la composición de la familia, la presencia de posibles enfermedades y su detención temprana, así como información relacionada con la salud, como por ejemplo la alimentación, la discapacidad, el consumo de alcohol y de drogas, seguimiento de embarazos, entre otros.

Al respecto, hay experiencias exitosas sobre el monitoreo territorial, que por ejemplo muestra por manzana, barrios y comunidad las diferentes situaciones focalizadas de salud. Este hecho implica que si alguien sabe cuáles son las enfermedades que más se presentan en las localidades son los centros de salud. Si todos los centros realizaran con oportunidad sus censos, muy probablemente se contaría con información de primera mano para con ella generar las políticas, estrategias y acciones que redujeran la propensión de las enfermedades y si esa información también fuera ocupada por las autoridades del sector, entonces se podrían implementar programas diferenciados, es decir, se podría construir una política regional de prevención y atención a la salud que incidiera directamente en la población, pero esta política debería ocupar, sin duda, un enfoque preventivo e integral. Recuperar la salud desde los espacios locales.

Si bien se podría argumentar que las estadísticas oficiales sobre el sector pueden definir la compra de medicamentos, la construcción de hospitales de alta especialidad, o la demanda o no de personal médico y enfermeros, no estaría nada mal que las autoridades comprendieran que la salud también se presenta de manera diferenciada en los territorios y por eso demanda actuaciones también distintas, pudiendo modificar las respuestas del sector con una mirada desde los gobiernos locales, pero además de implementarse el enfoque preventivo, se ampliaran con estrategias integrales del cuidado a la salud desde los territorios.

Sobra decir, que experiencias como el médico en casa han mostrado su eficacia, pero se puede hacer más y en ese sentido resulta fundamental que ahora que se está elaborando el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y los Planes Municipales se considere el papel que pueden jugar los centros de salud. De hecho, la gobernadora ofreció en campaña habilitar y equipar a todos los centros, esta medida es correcta, pero debería complementarse con el análisis de los impactos preventivos y curativos que éstos tienen, ahí hay posibilidades para un desarrollo integral de la salud desde lo local con impactos en la estructura familiar y desde luego con los efectos positivos en la salud general del estado de Tlaxcala. No se trata únicamente de que se contraten médicos, se den servicios de enfermería o que haya más medicamentos, sino que se puedan implantar medidas preventivas de largo aliento, eso se puede lograr con los gobiernos locales.

Entre tanto, el sindicato de salud vive días cruciales, acabar con el corporativismo y las prácticas de influyentismo y represión que ahí se cometen de forma habitual, sería un buen paso para recuperar la prioridad del sector que es sin duda la atención integral a la salud de los tlaxcaltecas y no la lucha por seguir recibiendo canonjías. Ver para creer.