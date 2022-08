La salida de Charrez del CJM es un asunto de “carácter totalmente laboral”: Segob

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández estableció que la salida de Yeny Charres Carlos como directora del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) “es un asunto de carácter totalmente laboral, no tiene nada que ver con ningún otro tipo de connotación o consigna”.

Es de citar que la mañana del lunes 15 de agosto, Yeny Charrez dio a conocer, vía redes sociales, que ella no presentó su renuncia al cargo y que fue la subprocuradora de Justicia, Azucena Jiménez Rocha, la que arribó a las instalaciones del CJM, junto con personal del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), para hacer efectiva su dimisión al cargo.

Charrez Carlos atribuyó su relevo por haber denunciado la no ejecución de recursos federales y supuestas irregularidades cometidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Cuestionado al respecto este martes, el responsable de la política interna del estado afirmó que se trata de un asunto laboral y ratificó lo que se dio a conocer en un comunicado de prensa la mañana de este martes en el sentido de que no se trató de un despido, sino que “fue una denuncia que ella presentó”.

“No (fue despido), fue una renuncia que ella presentó, la renuncia está documentada, en su momento la procuradora (General de Justicia, Ernestina Carro Roldán) podrá mostrar esa renuncia y entendemos la posición, pero no la compartimos, porque no es realmente una situación que tenga que ver con la actividad de la casa de justicia en lo personal, sino en el funcionamiento institucional que debe tener la casa de impartición de justicia para mujeres.

–La exfuncionaria pone en duda el manejo de los recursos y las acciones a favor de las mujeres, ¿qué hay al respecto?

–No sé qué documental tenga, pero yo creo que ella no tiene atribuciones fiscalizables; quien debe de poner en duda o en su momento puede señalar que haya algunas anomalías en el aspecto del manejo de recursos, tendría que ser algún órgano fiscalizable. No sé de dónde pueda salir esa concepción que ella tiene de que hay mal manejo de los recursos, si no hay ningún ente que esté señalando eso.

–A un año de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), las organizaciones civiles han señalado que no se ven acciones contundentes, ¿qué opina?

–Bueno, se ha presentado primero el informe a la Conavim y estamos por presentar el segundo informe a un año de la declaratoria, recuerden ustedes que fue precisamente un 18 de agosto cuando se emitió la declaratoria y por reglamentación se tiene que presentar el informe anual de las acciones y ahí ustedes podrán constatar el trabajo que se ha estado realizando en torno a la atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

–¿Qué avances se tienen?

–Pues mira, hay avances en materia de prevención, avances en materia de impartición de justicia, también se está trabajando con los diferentes programas que tienen que ver con la parte de normativa de la aplicación de esta Alerta de Género, como va a ser el mismo programa de trata de personas, que en los próximos días se estará presentando, el programa de derechos humanos se estará presentando también y hay una parte que está pendiente que es el tema de ir viendo la reparación del daño de las víctimas, esa parte que además es la última, es lo que tenemos, pero creo que en términos generales con los requerimientos que nos hace la Conavim y sí decir muy claramente que la falta de avance en la casa de impartición de justicia para las mujeres es porque hasta este momento no se tiene ninguna carpeta judicializada y la inquietud y la preocupación que tenía la Conavim, en el sentido de que no estaba habiendo avances en el programa de la casa, fue también uno de los motivos para que su superior tomara esta decisión.

–¿En ese caso se podría fincar alguna responsabilidad?

–Podría ser, pero bueno, tiene que ver con una revisión si efectivamente se cumplieron con los programas que estaban establecidos y que estaban convenidos con la Conavim, pues podría haber alguna responsabilidad.

–¿Ella había manifestado que había ganado dos proyectos?

–No, no, no. Miren, en el tema de los proyectos se pide a las instituciones que hagan los proyectos para que de ahí las comisiones nacionales puedan determinar el monto de los recursos que puedan asignar para estos proyectos, pero ese es un proceso normal, no es porque ella lo haya realizado, no; es la parte institucional, lo que ya hace un momento también dije.

–¿Prevén demandas laborales derivado de esta situación?

–Está en su derecho de demandar laboralmente, digo, este es un tema totalmente del orden laboral, no tiene ninguna otra connotación.

–¿Ustedes prevén iniciar algún recurso de revisión o ya lo han evaluado?

–Bueno, pues creo que la evaluación tiene que ver en su momento con el retiro del cargo que tenía.