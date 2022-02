La revocación de mandato es una farsa; hay desvíos de recursos para movilización: PRD

Tras referir que el proceso para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador es una farsa, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva solicitó que se investigue a los gobernadores emanados de Morena porque estarían usando recursos públicos para promover ese ejercicio constitucional.

En conferencia de prensa, en la que presentaron a los nuevos integrantes de la dirigencia local perredista, el perredista sostuvo que ya solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Sistema de Administración Tributaria (SAT) investigue “de dónde sacan el dinero, quién pompó”, todas las acciones emprendidas para la consulta de revocación de mandato del mandatario.

Aunado a ello, Zambrano Grijalva sostuvo que el proceso es una farsa, en virtud de que no hay motivos reales para la procedencia de la solicitud de revocación de mandato, pues se trata de una acción propagandística del presidente, la cual, tendrá un alto gasto.

“Le va a costar al país más de 2 mil millones de pesos que bien podrían destinarse a la compra de medicamentos para clínicas, hospitales del sector público o bien, para comprar medicamentos para los niños con cáncer…es una farsa porque ni yendo a bailar a Chalma van a juntar el número de electores que se requieren, entonces todo esto es una farsa que le va a costar al país está enorme cantidad, la cual, la vamos a pagar todas y todos nosotros los que cubrimos nuestros impuestos y de esos, el no juntar a la gente, van a salir al mismo tiempo para descalificar al INE”, apuntó.

En tanto, reiteró que la estrategia federal de combate a la delincuencia ha sido fallida y máxime en los estados gobernados por Morena, en donde, la delincuencia organizada “está cobrando ya la alianza electoral que hicieron para que ganaran las elecciones”.

“El clima de violencia es el resultado de esas alianzas con el crimen organizado. En estados de la República, gobernados por morena, ahora están pagando las familias de sus estados las consecuencias de una alianza entre el crimen organizado y las nuevas autoridades; ahí están los casos de Zacatecas, Colima, Sinaloa, San Luis Potosí, entre otros, porque es el cobro de facturas del crimen organizado, porque ellos ganaron las elecciones y ahora vienen a cobrar, quieren ser dueños de sus territorios”, espetó.

En ese marco y en lo que llamaron el relanzamiento del PRD, anunciaron la adhesión la ex diputada local y ex líder del extinto Partido Socialista, Patricia Zenteno Hernández, como nueva militante y secretaria general del sol azteca en Tlaxcala, así como la inclusión en la estructura partidista de los ex diputados Efrén López Hernández, también ex edil de Cuapiaxtla y de Angel Luciano Santacruz Carro.