La restauración ecohidrológica en riesgo: llamada de atención en el río Atoyac

El 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua y fue motivo para iniciar una de las políticas ambientales más trascendentes de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum, y que genera una esperanza para las comunidades afectadas por la exposición a mezclas de contaminantes en el Alto Atoyac (Puebla–Tlaxcala). Para quienes han perdido algún familiar por insuficiencia renal o leucemia aguda trombocitopénica, el saneamiento debe ir de la mano con la restauración ecohidrológica de la cuenca, pero también debe incluir la atención a la salud, la reparación del daño y planes integrales con participación efectiva de las comunidades afectadas.

Para el saneamiento del río Atoyac, la hoja de ruta está trazada desde hace nueve años en la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 10/2017 y complementariamente la Propuesta Comunitaria para el Saneamiento Integral de la Cuenca Atoyac–Zahuapan publicada por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos en 2017. Además, se cuenta con el Primer Informe Estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac que publicó el Conahcyt, y donde se reúne información de varios equipos de investigación que desde hace más de una década han trabajado en el diagnóstico socioambiental e incluye las bases para frenar y revertir los daños ocasionados por la fuerte contaminación en el territorio fluvial del río Atoyac.

Con apenas unos meses de inicio del sexenio, observamos que existe la voluntad decidida de avanzar; la Mtra. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), convocó al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua en donde invita a todo el sector ambiental, sociedad y gobiernos locales a trabajar en los Planes para el Saneamiento de los tres ríos de mayor importancia nacional: el Atoyac, el Tula y el Lerma–Santiago. Además, la Semarnat ha informado de los avances de las mesas de trabajo para integrar una mayor cantidad de propuestas y con ello llevar un ejercicio transparente y con la participación de las partes interesadas.

No cabe duda de que hay compromiso para lograr lo que muchos anhelamos para las generaciones futuras. Sin embargo, al mismo tiempo nos preocupa lo que apreciamos en el arranque de las actividades en la comunidad de Villalta, Tlaxcala, el 22 de marzo. Notamos una vez más que la visión convencional de gestión para el saneamiento de los ríos es la cadena de malas prácticas que no han funcionado. Aunque se trate de montar el escenario para la oficina de comunicación de Presidencia, es inaceptable que con el pretexto de “limpiar el cauce del río”, los funcionarios sin capacidades técnicas en la restauración y saneamiento causen más daño y evidencien su falta de sentido común cuando meten una pala mecánica de 14 toneladas sobre el lecho del río, causando la compactación del sedimento con la justificación de “desazolvar” (por cierto, práctica obsoleta). Los sedimentos se colocaron a la orilla, afectando la vegetación riparia y poniendo a la intemperie lodos contaminados con metales pesados, hidrocarburos y microorganismos patógenos que se han acumulado por décadas en la zona. Además, se inaugura una planta de tratamiento diseñada para aguas residuales domésticas que dista mucho de tratar aguas residuales de tipo industrial. Se remata con la propuesta de un parque lineal en donde las familias pasearán, exponiéndose a compuestos orgánicos volátiles cancerígenos y que, además, no es una demanda de la comunidad.

Qué nos muestra el evento:

Desconocimiento de las investigaciones en riesgo ecotoxicológico y de salud ambiental en la zona.

Nula sensibilidad hacia los afectados ambientales y a la sociedad ávida de conocer el plan para la atención integral de la cuenca.

Una visión ingenieril y cosmética en la que el río no es un río; en el mejor de los casos se trata de un cuerpo receptor “inerte” como lo define la obsoleta Ley de Aguas Nacionales.

El riesgo de caer en la simulación de saneamiento sin incluir restauración de las funciones ecológicas y beneficios ambientales tanto del río como de su bosque ripario.

La falta de integración de las propuestas de las comunidades afectadas, limitándolas a ser espectadoras, y convocarlas solo para la “limpia de basura” con el riesgo alto de exponerse vía aérea a sustancias tales como cloruro de vinilo, benceno, xileno y microorganismos patógenos.

Qué esperamos:

Tratar al río como río: un ecosistema interconectado con funciones ecológicas que contribuyan al bienestar de las comunidades tanto humanas como no humanas.

Una visión de cuenca en donde los instrumentos de planificación y ordenamiento ecológicos–territoriales contemplen la restauración y saneamiento del nexo bosque–agua, poniendo freno a los cárteles inmobiliarios e industriales.

Mesas de trabajo con participación efectiva de las organizaciones de base comunitaria en las que se establezcan metas, plazos y financiamiento para llevar a cabo una verdadera atención a la emergencia sanitaria y ambiental en el Alto Atoyac.

Es indispensable que el gobierno integre servidores públicos con capacidades técnico–científicas que conduzcan los trabajos para evitar la perversión causada por la burocratización, simulación y/o condescendencia política.

*Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM.