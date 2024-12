LA RESIGNACIÓN COMO SEGURIDAD PÚBLICA

La resignación como política de seguridad pública. En Tlaxcala, la inseguridad parece haberse normalizado. A quienes les roban las llantas de su vehículo, asaltan en la calle o vacían su hogar, reciben una respuesta alarmante al llamar a la policía: “Es que ya ve usted que llegó el cártel”.

Este tipo de justificación no solo refleja una incapacidad operativa, sino que consolida una política implícita de resignación. La resignación como respuesta es peligrosa. No solo desmoraliza a las víctimas, sino que fortalece a los delincuentes, quienes operan con la certeza de que no habrá consecuencias.

El problema es complejo, pero no insuperable. Existen medidas concretas que pueden implementarse para combatir esta normalización de la inseguridad: Es esencial priorizar la proximidad social. Patrullajes más frecuentes, policías capacitados en intervención efectiva y un compromiso visible con la comunidad pueden restaurar la confianza ciudadana.

Actualmente, la mayor parte de las víctimas no denuncia porque quienes denuncian experimentan que lo único que hace la Fiscalía es abrir carpetas de investigación, ya que no llega ni al 10 por ciento el número de denuncias que son investigadas y menos aún el número de sentencias a los delincuentes.

Informar a la ciudadanía sobre cómo protegerse, reconocer riesgos y colaborar con las autoridades puede ser crucial en la lucha contra la delincuencia. Pero tiene que capacitarse a los policías porque tienen mejor trato a la delincuencia que a la ciudadanía. Porque les inspira miedo en tanto que a los otros no va más allá de la conmiseración.

La resignación no debe ser una opción. Cada robo impune alimenta un círculo vicioso de desesperanza. Revertir esta dinámica requiere que autoridades y sociedad se unan para exigir y construir una seguridad pública que no justifique la violencia, sino que la enfrente con determinación.

La pax narca es una experiencia que ha vivido muchos años la sociedad tlaxcalteca.