La representación sustantiva es un reto para las mujeres: Teresa Hevia

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha avanzado en el equilibrio de la representación, afirmó en Tlaxcala la activista y escritora Teresa Hevia Rocha, quien observó que uno de los mayores retos en este ámbito es lograr la representación sustantiva para que las autoridades femeninas tengan poder real y representen la agenda de las mujeres.

Hevia Rocha impartió una conferencia en el marco del 72 aniversario del reconocimiento del voto femenino en México, organizada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en la que efectuó un recorrido histórico por los derechos humanos, la participación política de las mujeres y los retos que aún enfrenta en el ámbito de lo público.

Previo a esta conferencia, llevada a cabo en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la consejera electoral, Janet Cervantes Ahuatzi, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No discriminación del ITE, señaló que el derecho de votar y ser electas no es un privilegio, sino resultado de la lucha incansable de generaciones de mujeres como las sufragistas, activistas y pioneras.

En su oportunidad, el director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UATx, Rodolfo Leonardo Ortiz Gallardo destacó la importancia de la reflexión como un ejercicio que permite avanzar en temas tan trascendentales como la igualdad entre hombres y mujeres.

Esta conmemoración fue encabezada por el consejero–presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, y consejeras y consejeros electorales.