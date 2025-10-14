Martes, octubre 14, 2025
NoticiasPolítica

La representación sustantiva es un reto para las mujeres: Teresa Hevia

La Redacción

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha avanzado en el equilibrio de la representación, afirmó en Tlaxcala la activista y escritora Teresa Hevia Rocha, quien observó que uno de los mayores retos en este ámbito es lograr la representación sustantiva para que las autoridades femeninas tengan poder real y representen la agenda de las mujeres.

- Anuncio -

Hevia Rocha impartió una conferencia en el marco del 72 aniversario del reconocimiento del voto femenino en México, organizada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en la que efectuó un recorrido histórico por los derechos humanos, la participación política de las mujeres y los retos que aún enfrenta en el ámbito de lo público.

Previo a esta conferencia, llevada a cabo en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la consejera electoral, Janet Cervantes Ahuatzi, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No discriminación del ITE, señaló que el derecho de votar y ser electas no es un privilegio, sino resultado de la lucha incansable de generaciones de mujeres como las sufragistas, activistas y pioneras.

En su oportunidad, el director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UATx, Rodolfo Leonardo Ortiz Gallardo destacó la importancia de la reflexión como un ejercicio que permite avanzar en temas tan trascendentales como la igualdad entre hombres y mujeres.

- Advertisement -

Esta conmemoración fue encabezada por el consejero–presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, y consejeras y consejeros electorales.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Armenta exige a alcaldes de Puebla ser imparciales en la ayuda a damnificados

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, emitió un enérgico exhorto a los presidentes municipales para que la entrega de...

Alrededor de ocho poblaciones siguen incomunicadas por derrumbes en la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Derrumbes provocados por las intensas lluvias en la Sierra Negra persisten en diferentes puntos de la región, donde según reportes de habitantes aún hay...
00:00:13

Pobladores frenan la perforación de nuevo pozo en San Miguel Xoxtla

Efraín Núñez -
Cientos de pobladores de San Miguel Xoxtla frenaron este martes el inicio de la perforación del llamado pozo “Pavigi” o “Bienestar”, pues aunque la...

Más noticias

Controlaban 30 agentes aduanales el ‘huachicol’ fiscal, afirman en el Senado

La Jornada -
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de...

Brindarán 471 brigadas atención médica en 5 estados ante incomunicación por deslaves

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la incomunicación que han provocado los deslaves en los cinco estados afectados por las recientes lluvias, el sector salud estableció...

Tras las lluvias, estiman daños a 100 mil viviendas en 5 estados

La Jornada -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que no se escatimarán recursos para apoyar a los damnificados por las precipitaciones pluviales que causaron estragos en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025