La rendición de cuentas en el Congreso ha sido bloqueada por el oficialismo: BAL

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Águila Lima reconoció que la oposición ha sido acallada en la LXIV Legislatura local, pues las determinaciones son adoptadas por el grupo mayoritario a fin al gobierno del estado, con lo cual se bloquea el proceso de rendición de cuentas.

Por ello, lamentó el papel que viene desempeñando el Poder Legislativo, el cual, reiteró, se ha convertido en “oficina de trámite” del Ejecutivo estatal, en donde las disposiciones y los temas de interés de éste, son aprobados sin la menor observación ni adecuación, pese a que existen algunas voces divergentes.

Al concluir los dos primeros periodos ordinarios de sesiones de la LXIV Legislatura local, la lideresa de la bancada del tricolor sostuvo que existe un permanente bloqueo de parte de legisladores afines a la mayoría que respalda al gobierno estatal, lo que impide, en los hechos, el ejercicio de rendición de cuentas.

Muestra de ello, dijo que los planteamientos hechos por ella y su homólogo y coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, no transitan, como fue la solicitud hecha por el perredista para llamar a comparecer a la titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán.

“Este Congreso se ha convertido en una oficina de trámite, en donde nuestras voces, a no ser por la tribuna, no somos escuchados y no pasa (nuestras propuestas). Por ejemplo, en la Junta de Coordinación y Concertación Política, el diputado Cambrón y su servidora votamos a favor de que comparezca la Procuradora, pero la mayoría decidió bloquear la comparecencia de los funcionarios de gobierno del estado, con lo cual, está bloqueada la rendición de cuentas”, lamentó.