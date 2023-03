La pugna por el TET

La pugna por la magistratura del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) se ha cerrado a dos perfiles, los cuales, por capacidades propias y entornos, tienen amplias posibilidades de hacerse de ese espacio, como son los casos de Denisse Hernández Blas y Yenisei Esperanza Flores Guzmán.

Ellas buscan hacerse, por siete años, de la magistratura del órgano en el que se definen, en gran parte, triunfos y derrotas electorales; en sus manos estarán las resoluciones de elecciones de presidentes de comunidad y alcaldes, asignaciones de regidurías, diputados y gobernadores. Por ello, hay muchos intereses de poder alrededor de esa posición.

La ex consejera electoral y actual presidenta del Consejo Ciudadano de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión del gobierno del estado, Denisse Hernández, encabeza la terna y las preferencias. Su desempeño en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones como consejera y antes como funcionaria del INE, le dan por sí sola amplias posibilidades de lograr esa designación, que aderezadas por las simpatías ganadas y cultivadas con la gobernadora y, desde luego, con el apoyo de su padre, el director de un medio de comunicación, hacen que su nominación pese y pese mucho.

En esa pugna, en condiciones similares, está Yenisei Esperanza Flores Guzmán, maestra en Derecho, ex jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado, propuesta en terna para magistrada del Poder Judicial y actual funcionaria del Tribunal de Justicia Administrativa.

Su capacidad no está en duda, que sumada a los oficios políticos de su padre, el ex líder estatal del PRI y del extinto Convergencia, Rubén Flores Leal, le han permitido no solo lograr las simpatías, sino las funciones de cabilderos de los senadores José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador y Ana Lilia Rivera Rivera.

De concretarse la unción de Flores Guzmán, su padre y ahora notario, tendría un importante impulso en el ámbito estatal, pues Sandra Aguilar Vega, su hija política, podría hacerse de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, partido del que salió funestado por el líder nacional, Dante Delgado.

La pugna y la búsqueda de consensos están a todo lo que da, pues esta semana, de acuerdo con la convocatoria del Senado de la República, es cuando deberán hacer la designación de la nueva integrante del pleno del TET, la cual, desde ahora, se perfila para asumir el control de ese órgano jurisdiccional.