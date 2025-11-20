La protesta legítima y la tentación del poder. Fue, antes que nada, una expresión de descontento social —legítima, caótica, diversa— que el gobierno federal, en vez de escuchar, decidió descalificar. Y en ese error, alimentó lo que pretendía contener.

Reducir una movilización de miles a la acción de unos pocos es una falacia peligrosa. La inseguridad, la percepción de corrupción, el cansancio por la falta de resultados en salud y educación, movilizaron a ciudadanos que nunca antes habían salido a la calle.

El error no estuvo en la protesta, sino en la reacción. Al señalar desde la Presidencia “fuerzas oscuras” y “organizadores ocultos”, el gobierno no solo deslegitimó la expresión ciudadana, sino que le otorgó una relevancia que no tenía.

Fue un clásico juego de poder: cuando el Estado habla con desconfianza de la calle, la calle se vuelve más fuerte. Y así, como en 2012 con #YoSoy132 o en 2014 con Ayotzinapa, la narrativa oficial convirtió una movilización marginal en un evento nacional.

Peor aún: la represión policial en el Zócalo fue una bofetada a la propia legitimidad del gobierno. ¿Cómo puede un gobierno que nació de la protesta responder con violencia a la protesta? ¿Cómo puede un líder que se forjó en la oposición actuar como los que antes condenaba?

La Ciudad de México actuó con prudencia. El gobierno federal, no. Y eso tiene consecuencias. No se trata de defender a los provocadores. Se trata de defender el derecho a protestar. La democracia no se mide por la ausencia de descontento, sino por cómo lo canaliza.

Hoy, México no necesita más discursos de sospecha. Necesita liderazgo maduro. Porque la verdadera amenaza no está en las banderas de One Piece, sino en la tentación del poder de convertirse en lo que siempre dijo odiar.