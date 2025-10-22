La prevención puede salvar vidas: Alfonso Sánchez

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García participó en la “Caminata Rosa” organizada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), en el marco del mes de sensibilización contra el cáncer de mama. Durante el evento, hizo un llamado a las mujeres de la capital a realizarse chequeos médicos de manera oportuna, recordando que la prevención puede salvar vidas.

En este evento, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como por Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, el alcalde reafirmó el compromiso del ayuntamiento y del DIF municipal para seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar y la salud de las mujeres tlaxcaltecas.

Por último, destacó que este tipo de actividades generan conciencia y unen esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para acercar servicios de salud gratuitos y atención oportuna a quienes más lo necesitan.