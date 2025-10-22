Martes, octubre 21, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

La prevención puede salvar vidas: Alfonso Sánchez

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García participó en la “Caminata Rosa” organizada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), en el marco del mes de sensibilización contra el cáncer de mama. Durante el evento, hizo un llamado a las mujeres de la capital a realizarse chequeos médicos de manera oportuna, recordando que la prevención puede salvar vidas.

- Anuncio -

En este evento, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como por Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, el alcalde reafirmó el compromiso del ayuntamiento y del DIF municipal para seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar y la salud de las mujeres tlaxcaltecas.

Por último, destacó que este tipo de actividades generan conciencia y unen esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para acercar servicios de salud gratuitos y atención oportuna a quienes más lo necesitan.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Fallece Premio Nobel de Física de 1957 Chen Ning Yang a los 103 años

La Jornada -
Reuters Pekín. Chen Ning Yang, uno de los físicos más renombrados del mundo y ganador del Premio Nobel, falleció a los 103 años en Pekín este...

Trump exige al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares por los casos en su contra

La Jornada -
The Independent El presidente Donald Trump exigió que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales sobre...

Necesito hacer ejercicio mientras legislo porque subí de peso, admite Blanco jugar pádel mientras sesiona

La Jornada -
Enrique Méndez y Arturo Sánchez Ciudad de México. Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) justificó que, si juega futbol, pádel, básquetbol o squash al mismo tiempo que...

Más noticias

Fallece Premio Nobel de Física de 1957 Chen Ning Yang a los 103 años

La Jornada -
Reuters Pekín. Chen Ning Yang, uno de los físicos más renombrados del mundo y ganador del Premio Nobel, falleció a los 103 años en Pekín este...

Trump exige al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares por los casos en su contra

La Jornada -
The Independent El presidente Donald Trump exigió que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales sobre...

Necesito hacer ejercicio mientras legislo porque subí de peso, admite Blanco jugar pádel mientras sesiona

La Jornada -
Enrique Méndez y Arturo Sánchez Ciudad de México. Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) justificó que, si juega futbol, pádel, básquetbol o squash al mismo tiempo que...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025