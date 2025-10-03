La presea Tlaxcala se otorgó al pueblo y se resguardará en el Museo de la Memoria

En el marco de la conmemoración por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, el presidente municipal Alfonso Sánchez García encabezó una sesión solemne del Cabildo en el Palacio de Gobierno, donde entregó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros la Presea Tlaxcala, distinción que fue recibida en representación del pueblo tlaxcalteca y de los galardonados póstumos Xicohténcatl “El Viejo” y Xicohténcatl “El Joven”.

Durante la ceremonia, celebrada en el patio central de Palacio, el edil capitalino destacó que esta presea conmemorativa honra a ambos personajes de la historia. En el caso de Xicohténcatl “El Viejo”, porque es símbolo de unidad y arquitecto de la confederación de señoríos; y a Xicohténcatl “El Joven”, por su valentía frente al sometimiento, que permanece como un referente de dignidad y resistencia en la historia nacional.

En su mensaje, Alfonso Sánchez García resaltó que “Tlaxcala es más que calles y edificios, es símbolo vivo de un pueblo que jamás se doblegó, y que al encontrarse con otros expandió su alma hasta el norte de México, América y las Filipinas”.

En este mismo acto, fue distinguido como Huésped Ilustre de la Ciudad, Miguel Ángel Vázquez Ixtlilxóchitl Zenón, descendiente directo de Nezahualcóyotl, con lo que se evocan los lazos históricos de hermandad entre Tlaxcala y Texcoco.

Posteriormente, el alcalde enfatizó que la celebración de los 500 años no es solo un ejercicio de memoria, sino una estrategia de futuro que fortalece la identidad y el liderazgo cultural de Tlaxcala ante México y el mundo. “Hoy no solo celebramos personas, sino ideales. Hoy no solo miramos atrás, también proyectamos adelante”, afirmó.

Asimismo, expuso que esta conmemoración rinde homenaje a los lazos internacionales que hermanan a Tlaxcala con otros pueblos. “Con Cuba compartimos el ideal del bien común. Con Honduras recordamos que ciudades como Tegucigalpa y Comayagua llevan la huella de los tlaxcaltecas que fundaron su mestizaje”, puntualizó.

En su oportunidad, la gobernadora agradeció a nombre de los tlaxcaltecas la presea que honra a Xicohténcatl “El Viejo” y a Xicohténcatl “El Joven”, e informó que esta distinción quedará resguardada en el Museo de la Memoria como patrimonio colectivo.

“La Presea Tlaxcala es un símbolo que nos recuerda que nuestra tierra fue y sigue siendo raíz y voz. Este reconocimiento honra a Xicohténcatl ‘El Viejo’ y a su hijo, emblema de dignidad. Ellos representan el espíritu que nos define: la capacidad de unirnos para vencer cualquier obstáculo y la fuerza de alzar la voz para que nunca se nos borre de la historia. La presea pertenece a todas y todos los tlaxcaltecas; es patrimonio vivo de nuestra nación”, subrayó.

Durante esta sesión solemne estuvieron presentes los invitados especiales, tal es el caso de Sonia Leticia Cruz Lozano, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Honduras en México; Héctor Orlando Amador Zúñiga, Cónsul de Honduras en México; la Cónsul de México en Guatemala, Linda Marina Munive Temoltzin, y el representante de la Oficina Política de la embajada de Cuba en México, Carlos de Céspedes Meza. Además, Mario Alfonso Reséndez Garza, Presidente Municipal de Bustamante, Nuevo León.

Así como funcionarias y funcionarios de distintos municipios del país, entre ellos: Laura Paula López Sánchez, Secretaria del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, y María Huerta Rea, Regidora de ese lugar; además de Juan Guadalupe Flores Miranda, Secretario General de San Miguel Mexquitic, San Luis Potosí; así como Marcos Manuel Suárez Gerard, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca Morelos; y Carlos Bonifacio Moreno Cantú, Director de Turismo de Bustamante, Nuevo León.

Además de miembros del Cabildo del Ayuntamiento de Tlaxcala, funcionarios municipales y estatales, legisladores y la presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes, así como representantes de la XXIII Zona Militar y la Guardia Nacional.