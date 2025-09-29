La política es como un toro bravo en la plaza: impredecible, feroz y lleno de cornadas internas. Desde finales de los años 90, la llamada “familia revolucionaria” —esa red de lealtades y ambiciones nacida del Partido Revolucionario Institucional (PRI)— vive una serie de crisis que fragmenta el poder como un rompecabezas mal armado.

No se trata de ideologías grandiosas o movimientos populares, sino de desprendimientos, alianzas oportunistas y acuerdos con pequeños grupos de interés. Gobernadores que suben al poder no por forjar una nueva clase política, sino por recolectar “pedacería política”: retazos de viejos priistas descontentos, cobijados bajo banderas ajenas.

De 1998 a 2025, esta dinámica domina, dejando un legado de inestabilidad donde el PRI pierde y recupera el control, pero nunca se renueva de verdad. Es la historia de una familia disfuncional, donde los hijos políticos se rebelan, se mudan de casa y regresan, pero el hogar sigue siendo el mismo.

Todo comienza en 1998, cuando el PRI, ese gigante que gobierna Tlaxcala desde la década de los 40 del siglo pasado, muestra sus grietas. Emilio Sánchez Piedras, un gobernador legendario de los 70, forma una generación de políticos leales, como una suerte de patriarca que recluta jóvenes de familias con tradición.

Un pragmático recolectando pedazos

En las elecciones del año de 1998, el partido se divide. Alfonso Sánchez Anaya, un veterinario zootecnista hijo de un agricultor y sobrino de Sánchez Piedras, siente que el PRI lo margina. Nacido en Apizaco en 1941, Sánchez Anaya crece en ranchos, estudia en la UNAM y forja una carrera en el PRI, pero las internas del partido lo dejan fuera de la candidatura. Frustrado, se une al Partido de la Revolución Democrática (PRD), un movimiento de izquierda que nace de las cenizas de la oposición al PRI.

Con el PRD como escudo, Sánchez Anaya arma una coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No es un ideólogo puro; sino un pragmático recolectando pedazos: disidentes priistas, líderes sindicales y votantes cansados del viejo régimen.

En julio de 1998, gana la gubernatura con un margen estrecho, derrota al PRI por primera vez en la historia de Tlaxcala. Su victoria es un terremoto: el PRI pierde el control después de 70 años.

Sánchez Anaya gobierna de 1999 a 2004, se enfoca en el campo y la educación, pero su mandato está marcado por vetos a decretos del Congreso y tensiones con legisladores. Es el primer ejemplo de cómo un sector del PRI, al sentirse traicionado, migra a otro partido y gana con alianzas efímeras. No crea una nueva élite; solo recicla la vieja bajo nuevas siglas.

Un vehículo para viejos rencores

La crisis se profundiza en 2004. Otro priista descontento, Héctor Israel Ortiz Ortiz, académico y ahijado político de Beatriz Paredes Rangel —una figura clave del PRI y exgobernadora—, ve bloqueadas sus ambiciones dentro del partido.

Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y con una trayectoria en educación, renuncia al PRI y se alía con el Partido Acción Nacional (PAN), el eterno opositor conservador.

Forma la “Alianza Ciudadana”, un bodrio que incluye al PAN, el Partido del Centro Democrático, el Partido Justicia Social y disidentes del PRD y PRI. Es más “pedacería”: líderes locales inconformes, académicos y votantes anti-PRI.

Ortiz gana por un pelo, con 34.98 por ciento de los votos contra el 34.02 por ciento del priista Mariano González Zarur. Su triunfo en noviembre de 2004 es validado por el Tribunal Electoral federal tras impugnaciones.

Gobierna de 2004 a 2010, promueve el desarrollo educativo y obras públicas, pero enfrenta acusaciones de ineficiencia y un gobierno “obeso”. Como Sánchez Anaya, Ortiz no construye una clase política panista pura; su victoria depende de retazos priistas que se mudan temporalmente. El PAN, en Tlaxcala, es solo un vehículo para viejos rencores.

La ultima década del priismo del PRI

Para 2010, el PRI, herido pero astuto, decide recuperar el terreno. Mariano González Zarur, un veterano priista y yerno de Emilio Sánchez Piedras, capitaliza el “voto de castigo” contra el gobierno panista de Ortiz.

González Zarur, un empresario y político con lazos en la élite local, forma una coalición con el PVEM y gana con 46.47 por ciento de los votos. Su mandato de 2010 a 2016 marca el regreso del PRI, se enfoca hacia el desarrollo agrario y paz social. Admite que “solos no ganábamos”, reconoce que su victoria se debió a alianzas con grupos opositores descontentos.

El PRI retiene el poder en 2016 con Marco Antonio Mena Rodríguez, un joven tecnócrata educado en universidades extranjeras. Mena, impulsado por González Zarur, enfrenta una campaña donde las encuestas lo muestran como desconocido. Pero cambió la percepción: con una estrategia de renovación generacional, recolecta apoyos de élites locales y votantes priistas tradicionales.

Gana con un enfoque en inversión y reducción de pobreza, gobierna de 2016 a 2021. Es la retención por 10 años, pero nuevamente, sin una nueva clase política; solo pedazos de la vieja guardia adaptados.

Retazos del PRI cobijados por Morena.

La última vuelta de tuerca llega en 2021. Lorena Cuéllar Cisneros, una política con “sangre priista en las venas”, nieta de los exgobernadores Joaquín Cisneros y Crisanto Cuéllar, abandona el PRI tras años de militancia.

Maestra de educación especial y exalcaldesa de Tlaxcala, Cuéllar intenta la gubernatura en 2016 con el PRD, pero pierde. En 2021, se alinea con Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que absorbe disidentes de todo espectro. Forma una coalición con PT, PVEM y Nueva Alianza, recolectando expriistas, líderes sindicales y votantes de izquierda.

Gana con promesas de bienestar social, enfocada en discapacidad y pobreza. Su gobierno, de 2021 en adelante, prioriza programas integrales, como unidades de rehabilitación en cada municipio, pero hereda la misma dinámica: no una élite nueva, sino retazos del PRI cobijados por Morena.

Los pedazos rotos mantienen el rompecabezas

De 1998 a 2025, Tlaxcala no ve nacer una clase política fresca. Cada victoria es un mosaico de desprendimientos: priistas que se van al PRD, PAN o Morena por rencillas internas, aliándose con pequeños grupos —sindicales, académicos, familiares— bajo un partido grande.

Emilio Sánchez Piedras forma una generación en los 70, pero sus “hijos políticos” se fragmentan. Beatriz Paredes intenta crear su élite, pero fracasa. En la tesis de Mendoza Valencia, se señala esta persistencia de clientelismo y élites familiares, donde la alternancia es solo partidista, no cultural.

Hoy, en 2025, con elecciones locales en el horizonte, la pregunta persiste: ¿romperá Tlaxcala el ciclo? La “familia revolucionaria” sigue viva, pero hecha trizas. Gobernadores como Cuéllar prometen transformación, pero el poder se sostiene en alianzas efímeras. Es una lección: en política, a veces, los pedazos rotos son lo que mantiene unido el rompecabezas.