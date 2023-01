La plataforma Tlaxi podría iniciar operaciones en breve, informa Salado

En uno o dos meses más podría ponerse en marcha el servicio de taxi a través de una plataforma digital que se denominaría Tlaxi, y en la que estarían incorporados los concesionarios de sitio en la entidad tlaxcalteca, informó Hugo Salado del Razo, representante de la Coordinadora Estatal de Transporte (CET). Expuso que este es otro de los retos para 2023 y para lo cual continuarán los trabajos, ya que actualmente menos de la mitad de taxistas ofrecen esta modalidad al usuario, “todavía -dijo- son muy pocos”. “Seguimos luchando, para que la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) tenga lista la plataforma, para que la tengan todos los taxis de sitio del estado en forma gratuita, a través del apoyo del gobierno del estado”, subrayó. - Anuncio - Aún faltan muchos por incorporarse a esta modalidad, ya que hubo algunos errores cuando inició el proyecto como Taxitlax, por lo que ahora -enfatizó- se deben realizar varios ajustes que tienen que ver con el satélite, la nube (red de internet para transmitir datos) y las formas de pago, entre otras cosas, como las relativas al aspecto fiscal.

“Estamos en proceso para que todos los taxistas del estado de Tlaxcala tengan esta plataforma digital y va a ser denominada Tlaxi“, apuntó el líder transportista.

Señaló que cuando empezó esta modalidad de transporte no se habían tomado en cuenta todos los factores que implica la prestación de este servicio.“Quienes compran una plataforma que ya está hecha no tienen problemas cuando la echan a andar, pero se refleja en el ingreso y en el porcentaje que deben pagar por formar parte de ella; en nuestro caso no será así”, es decir, en Tlaxi, ya que se proyecta que sea gratuita para los taxistas.

Anotó que se prevé que estos concesionarios nada más aporten una cantidad simbólica de alrededor de 300 pesos mensuales, o menos, como cooperación, lo cual "es prácticamente un regalo que se les dará", ya que no solo tendrá cobertura en territorio estatal sino nacional.Citó como ejemplo que si un taxista "realiza un viaje a la Ciudad de México para dejar a un usuario en el aeropuerto y si hubiera tlaxcaltecas ahí, que cuenten con la aplicación en su teléfono celular, les puede brindar el servicio" para traerlos al estado o llevarlos a otro. Comentó que debido al inicio de este año nuevo todavía no tienen acercamiento con el rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala para retomar las pláticas sobre este asunto. Además -abundó- se tendrá que elaborar un plan de trabajo para 2023, por parte de los liderazgos transportistas, para no dar "palos de ciego", para abordar este y otros temas, "porque es un plan muy ambicioso, debemos tener la capacidad, no debemos fallar como ya lo hicimos una vez debido a que no teníamos el conocimiento adecuado como ahora". Dijo que ya han establecido contacto con algunas organizaciones nacionales para recibir asesoría en torno a las plataformas digitales para este tipo de servicio de transporte.